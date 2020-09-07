Luan em tratamento e reforço sub-23: Timão inicia preparação para o Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e deu início à preparação para o clássico diante do Palmeiras, que acontece na próxima quinta, às 19h15, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. O tratamento de Luan para se recuperar de estiramento e o "reforço" de Raul Gustavo, do sub-23, para o elenco são as novidades.Antes de irem ao campo, os atletas realizaram um trabalho de fortalecimento na academia. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida do Timão, no último sábado, no empate em 2 a 2 diante do Botafogo, seguiram na parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar o treino devido aos protocolos de saúde.

Depois, já no gramado, os preparadores Michel Huff e Anselmo Sbragia comandaram o aquecimento. Na sequência, o técnico Tiago Nunes orientou um treino técnico em campo reduzido com o restante dos jogadores.A novidade neste segunda-feira foi o zagueiro Raul Gustavo, do sub-23, que assim como outros cinco atletas da base (Matheus Donelli, Xavier, Roni, Ruan Oliveira e Gabriel Pereira), passou a integrar o elenco alvinegro após a pausa.

Outro fato novo na atividade desta segunda-feira foi a ausência de Luan, que já havia ficado fora do duelo diante do Botafogo. Com estiramento leve na coxa direita, o meia-atacante está em tratamento e será avaliado diariamente pelo departamento médico do clube. Assim, ele é dúvida para enfrentar o Palmeiras.