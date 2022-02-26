Luan e Patrick treinam com bola na representação do São Paulo

O São Paulo se representou na manhã deste sábado (26), após o empate sem gols com o Campinense, que garantiu o Tricolor na segunda fase da Copa do Brasil.Luan e Patrick, que estão em processo de recuperação de lesão, fizeram atividades de movimentação, troca de passes e finalizações com o restante do elenco. Depois, os dois realizaram trabalhos físicos específicos

Os trabalhos deste sábado começaram com uma atividade de movimentação, troca de passes e finalizações para todo o elenco, incluindo Luan e Patrick.

O restante do grupo (exceção feita aos titulares mais desgastados da partida contra o Campinense) fez atividades técnicas em espaço reduzido, primeiro com enfrentamentos de pequenos grupos e depois com dois times montados.Para finalizar, parte do grupo fez mais um trabalho de finalizações. O São Paulo está na segunda colocação do Grupo B do Paulista com 11 pontos e encara o Água Santa, na segunda-feira (28), às 15h, em Diadema.