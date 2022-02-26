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futebol

Luan e Patrick treinam com bola na representação do São Paulo

Dupla fez atividade de movimentação, troca de passes e finalizações com o restante dos companheiros ...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 14:29
O São Paulo se representou na manhã deste sábado (26), após o empate sem gols com o Campinense, que garantiu o Tricolor na segunda fase da Copa do Brasil.Luan e Patrick, que estão em processo de recuperação de lesão, fizeram atividades de movimentação, troca de passes e finalizações com o restante do elenco. Depois, os dois realizaram trabalhos físicos específicos
Os trabalhos deste sábado começaram com uma atividade de movimentação, troca de passes e finalizações para todo o elenco, incluindo Luan e Patrick.
O restante do grupo (exceção feita aos titulares mais desgastados da partida contra o Campinense) fez atividades técnicas em espaço reduzido, primeiro com enfrentamentos de pequenos grupos e depois com dois times montados.Para finalizar, parte do grupo fez mais um trabalho de finalizações. O São Paulo está na segunda colocação do Grupo B do Paulista com 11 pontos e encara o Água Santa, na segunda-feira (28), às 15h, em Diadema.
Crédito: Patricktreinoucombola,assimcomoLuan(Foto:Divulgação

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