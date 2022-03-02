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Luan e Patrick participam de todo o treino do São Paulo e ficam perto de retornarem ao time

Dupla realizou atividade completa com o restante do elenco e tem chance de voltar contra o Corinthians, neste sábado (05), ás 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 13:45

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:45

O São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para encarar o Corinthians, neste sábado (02), às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A boa novidade ficou por conta da dupla Luan e Patrick, que participou de todo o treinamento com o restante dos companheiros. Sendo assim, eles têm chance de serem relacionados para o Majestoso. Vai depender dos próximos treinamentos do Tricolor.
Rogerio Ceni comandou um trabalho técnico de troca de passes entre linhas. Na sequência, uma outra atividade, desta vez de enfrentamento e confronto entre ataque e defesa e saída de bola: primeiro entre quartetos e, depois, entre grupos maiores. A parte final do treinamento contou com um trabalho de troca de passes e finalização ao gol, com chutes de longa e média distâncias, além de cabeceios após cruzamentos das laterais. Os titulares contra o Água Santa participaram somente de parte do treino.
Crédito: LuanePatrickpodemreforçaroSãoPaulonoMajestoso(Foto:Reprodução/SPFCTV

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