Luan e Patrick participam de atividade com elenco do São Paulo

O São Paulo realizou o último treino antes da viagem para Campina Grande, onde enfrentará o Campinense, nesta quinta-feira (24), às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. Após o aquecimento com bola, o técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em quatro times e promoveu uma disputa de bola parada ofensiva, em que vencia a equipe que marcava mais gols após cobranças de escanteio. A novidade desta atividade foi a presença da dupla Luan e Patrick.
Na sequência, o técnico comandou uma atividade de 11 contra 11 utilizando a maior parte do campo. Luan atuou parcialmente nesta etapa. Por fim, parte do grupo fez um complemento de troca de passes e finalizações.Apesar da evolução, tanto Luan quanto Patrick não viajarão com a delegação, que desembarca em Campina Grande nesta tarde.