Luan e Patrick participam de atividade com elenco do São Paulo

O São Paulo realizou o último treino antes da viagem para Campina Grande, onde enfrentará o Campinense, nesta quinta-feira (24), às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. Após o aquecimento com bola, o técnico Rogério Ceni dividiu o elenco em quatro times e promoveu uma disputa de bola parada ofensiva, em que vencia a equipe que marcava mais gols após cobranças de escanteio. A novidade desta atividade foi a presença da dupla Luan e Patrick.