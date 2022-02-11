Luan e Luciano são novidades no treino do São Paulo e iniciam pré-temporada

O São Paulo realizou mais uma atividade na manhã desta sexta-feira (11). No CT da Barra Funda, o time comandado por Rogério Ceni continuou os preparativos para o duelo diante da Ponte Preta, no domingo (13), às 18h30, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos

O volante Luan, com dores musculares, e o atacante Luciano, com uma contratura na panturrilha esquerda, passaram as últimas semanas sob os cuidados do Departamento Médico, e hoje deram início aos trabalhos de pré-temporada com atividades físicos no campo com o preparador Adriano Titton.

O restante dos atletas iniciaram o dia realizando trabalhos físicos com os preparadores físicos do Tricolor. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou um treino com bola, realizando situações de ataque contra defesa, trocas de passes, marcação pressão e finalizações.O São Paulo tem mais um treinamento, neste sábado, antes do duelo com a Macaca.