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futebol

Luan e Luciano são novidades no treino do São Paulo e iniciam pré-temporada

Dupla se recuperou de lesões e trabalhou no gramado. No entanto, eles ainda não têm previsão de retorno ...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2022 às 16:27
O São Paulo realizou mais uma atividade na manhã desta sexta-feira (11). No CT da Barra Funda, o time comandado por Rogério Ceni continuou os preparativos para o duelo diante da Ponte Preta, no domingo (13), às 18h30, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos
O volante Luan, com dores musculares, e o atacante Luciano, com uma contratura na panturrilha esquerda, passaram as últimas semanas sob os cuidados do Departamento Médico, e hoje deram início aos trabalhos de pré-temporada com atividades físicos no campo com o preparador Adriano Titton.
O restante dos atletas iniciaram o dia realizando trabalhos físicos com os preparadores físicos do Tricolor. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou um treino com bola, realizando situações de ataque contra defesa, trocas de passes, marcação pressão e finalizações.O São Paulo tem mais um treinamento, neste sábado, antes do duelo com a Macaca.
Crédito: Luaninicioupré-temporadacomoSãoPaulo(Foto:EricoLeonan/saopaulofc

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