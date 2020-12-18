Luan é liberado de atividades no Corinthians após morte de amigo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Uma tragédia acabou tirando Luan do treinamento do Corinthians nesta sexta-feira e tirará o jogador também da atividade deste sábado. O camisa 7 foi liberado pelo clube após o assassinato de um grande amigo em sua cidade natal, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele deve retornar a tempo de ser relacionado para o duelo com o Goiás, na próxima segunda-feira. A informação foi dada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Oito anos do título Mundial do Corinthians: saiba onde estão os jogadores

Wendel Oliveira, de 28 anos, foi assassinado a tiros na noite da última quinta-feira. Segundo o site "Diário da Região", o rapaz estava encostado em sua moto, quando dois homens, também em uma moto, passaram pela rua, se aproximaram e atiraram contra o carpinteiro, que morreu no local.

Por se tratar de um de seus melhores amigos de infância e por ser como um "irmão" para o jogador, Luan recebeu autorização do Corinthians para acompanhar o sepultamento de Wendel, além de prestar as condolências à família do rapaz. A polícia ainda investiga as causas do assassinato.