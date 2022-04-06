Luan, do São Paulo, volta ao país onde marcou seu primeiro gol como profissional

A partida do São Paulo contra o Ayacucho-PER, nesta quinta-feira (07), pela Copa Sul-Americana, será especial para o volante Luan. Isso porque, ano passado, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional no Peru, na vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores. Na ocasião, o volante, na época titular absoluto e um dos destaques da equipe, aproveitou um rebote de fora da área, chutou, contou com um desvio e abriu o placar para o time tricolor, aos 17 minutos. Ele ainda contribuiu ao dar assistência para Benítez fazer o segundo. Eder fechou o placar.

No entanto, pouco mais de um ano depois, a situação do agora camisa oito mudou de figura. Uma lesão grave na coxa, sofrida em outubro do ano passado, o tirou do gramado por cinco meses. Ele voltou aos gramados no dia 16 de março deste ano, quando entrou no segundo tempo na vitória sobre o Manaus, por 2 a 0. Com o planejamento da comissão técnica de priorizar o Campeonato Brasileiro, os reservas do São Paulo devem ganhar chance para a partida diante do Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, em Cusco. Sendo assim, oportunidade para Luan pintar no time titular.

Ele disputa a vaga com Andrés Colorado e Gabriel Neves para a vaga ou de Pablo Maia ou Rodrigo Nestor, que devem ser poupados.