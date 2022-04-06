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Luan, do São Paulo, volta ao país onde marcou seu primeiro gol como profissional

Ainda em busca de espaço no time titular, volante retorna ao Peru, onde fez seu primeiro tento no profissional, diante do Sporting Cristal...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 07:00

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 07:00

A partida do São Paulo contra o Ayacucho-PER, nesta quinta-feira (07), pela Copa Sul-Americana, será especial para o volante Luan. Isso porque, ano passado, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional no Peru, na vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores. Na ocasião, o volante, na época titular absoluto e um dos destaques da equipe, aproveitou um rebote de fora da área, chutou, contou com um desvio e abriu o placar para o time tricolor, aos 17 minutos. Ele ainda contribuiu ao dar assistência para Benítez fazer o segundo. Eder fechou o placar.
No entanto, pouco mais de um ano depois, a situação do agora camisa oito mudou de figura. Uma lesão grave na coxa, sofrida em outubro do ano passado, o tirou do gramado por cinco meses. Ele voltou aos gramados no dia 16 de março deste ano, quando entrou no segundo tempo na vitória sobre o Manaus, por 2 a 0. Com o planejamento da comissão técnica de priorizar o Campeonato Brasileiro, os reservas do São Paulo devem ganhar chance para a partida diante do Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, em Cusco. Sendo assim, oportunidade para Luan pintar no time titular.
Ele disputa a vaga com Andrés Colorado e Gabriel Neves para a vaga ou de Pablo Maia ou Rodrigo Nestor, que devem ser poupados.
Crédito: LuanvoltaaoPeru,ondemarcouseuprimeirogolcomoprofissional(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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