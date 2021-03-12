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futebol

Luan, do São Paulo, doa 100 cestas básicas para famílias carentes

Volante do Tricolor doou kits para pessoas do Morro Doce, bairro onde cresceu, na capital paulista, por conta do agravamento da pandemia de Covid-19...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:21

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 09:21
Crédito: Divulgação
Por conta do agravamento da pandemia, o volante Luan, do São Paulo, doou 100 cestas básicas para famílias carentes no Morro Doce, bairro do Distrito Anhanguera, na capital paulista, onde nasceu e viveu sua infância e parte da adolescência.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Respeitando todas as orientações e protocolos das autoridades de saúde, o meio-campista, com luvas e máscaras, fez questão de ajudar na entrega dos kits, indo de casa em casa, acompanhado de amigos e familiares, que o ajudaram a organizar a ação.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Infelizmente, ainda estamos vivendo um momento bastante complicado. Assim como já fiz no ano passado, queria ajudar novamente de alguma forma a amenizar o sofrimento que tantas famílias estão passando e a doação das cestas foi uma das maneiras que encontrei para isso - afirmou Luan.
O volante fez questão de exaltar o Morro Doce, bairro onde cresceu na capital. - Todos sabem da minha origem humilde. Tenho muito orgulho de relembrar tudo o que passei no Morro Doce e das tantas pessoas que me deram força em um grande período da minha vida. Sempre que posso, procuro voltar às minhas origens. Seguindo todas as orientações das autoridades de saúde, ontem, estive lá para contribuir com esse gesto de solidariedade, ajudando a levar um pouco de alegria ao pessoal - completou.
Revelado nas categorias de base do São Paulo, Luan se tornou um dos principais destaques da equipe desde que subiu para os profissionais, em 2018, graças à sua maturidade, dedicação, forte marcação e qualidade na saída de bola. Atualmente, com 21 anos, o volante já vestiu a camisa do clube do Morumbi 86 vezes, sendo 71 como titular, e deu uma assistência.

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