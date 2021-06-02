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futebol

Luan Dias comemora acesso com o Montalegre: 'Não tem sensação melhor que essa'

Jogador brasileiro formado na base do Flamengo comemorou acesso da equipe do Montalegre em Portugal...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 19:10
Crédito: Divulgação / Montalegre
O acesso do Montalegre para Liga 3, novo degrau do futebol Português, foi bastante celebrado pelo brasileiro Luan Dias. A vaga foi garantida após a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o São Martinho, em partida disputada no sábado (22) pela penúltima rodada da Fase de Classificação do Campeonato de Portugal.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Após a vitória, o Montalegre chegou aos 10 pontos e não pôde mais ser alcançado na última rodada pela equipe do Felgueiras, terceiro colocado no grupo. Com o acesso garantido, Luan Dias falou qual é a sensação de conseguir essa vaga na Liga 3.
- É um momento único na minha carreira, não tem sensação melhor que essa de dever cumprido, ter o nome gravado na história do clube é o que nos dignifica como jogador - disse Luan Dias.
Luan foi titular em todas as rodadas do Campeonato de Portugal e, assim, se tornou uma peça fundamental na equipe. Ele comentou sobre a sua participação nessa conquista do Montalegre.
- Sinto me honrado por fazer parte direta dessa história, foi um ano especial em que participei os 90 minutos de todos os jogos, e ainda conseguimos objetivo de forma coletiva, foi perfeito. A próxima meta é fazer um bom campeonato na próxima temporada e quem sabe conquistar outro acesso - comemorou o atleta brasileiro.
Luan foi formado nas categorias de base do Flamengo e sonha em um dia retornar ao seu clube formador, enquanto isso não acontece, o carioca quer continuar fazendo história em solo lusitano.

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