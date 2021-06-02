Luan Dias comemora acesso com o Montalegre: 'Não tem sensação melhor que essa'

Crédito: Divulgação / Montalegre

O acesso do Montalegre para Liga 3, novo degrau do futebol Português, foi bastante celebrado pelo brasileiro Luan Dias. A vaga foi garantida após a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o São Martinho, em partida disputada no sábado (22) pela penúltima rodada da Fase de Classificação do Campeonato de Portugal.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Após a vitória, o Montalegre chegou aos 10 pontos e não pôde mais ser alcançado na última rodada pela equipe do Felgueiras, terceiro colocado no grupo. Com o acesso garantido, Luan Dias falou qual é a sensação de conseguir essa vaga na Liga 3.

- É um momento único na minha carreira, não tem sensação melhor que essa de dever cumprido, ter o nome gravado na história do clube é o que nos dignifica como jogador - disse Luan Dias.

Luan foi titular em todas as rodadas do Campeonato de Portugal e, assim, se tornou uma peça fundamental na equipe. Ele comentou sobre a sua participação nessa conquista do Montalegre.

- Sinto me honrado por fazer parte direta dessa história, foi um ano especial em que participei os 90 minutos de todos os jogos, e ainda conseguimos objetivo de forma coletiva, foi perfeito. A próxima meta é fazer um bom campeonato na próxima temporada e quem sabe conquistar outro acesso - comemorou o atleta brasileiro.