Luan deixa críticas ao time de lado e aposta no Corinthians: 'Podemos brigar por algo na temporada'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians vive um ano de transição, não somente em política financeira, mas também no perfil do elenco. Isso acaba trazendo atuações ruins dentro de campo devido ao processo de adaptação dos jovens da base e ao fato de não terem sido contratados reforços. No entanto, para quem já está no elenco as críticas sobre essa fase não entram no CT e o foco é conquistar títulos.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, Luan foi bem claro ao dizer que o grupo de jogadores está blindado em relação ao que vem de fora e o objetivo é mostrar dentro de campo o valor da equipe, já que todos estão ali por méritos e que as críticas acabam funcionando como um desafio.

- Acho que isso que vem de fora a gente não tem tanta noção do que acontece fora de campo, a partir da diretoria. A gente procura focar dentro de campo mesmo e deixar essa parte com a diretoria. Encaramos isso com um desafio, todo mundo que está aqui foi por méritos - disse o meia-atacante.O camisa 7 acredita que o dever do elenco é se apoiar e entender o tamanho do clube, que exige o pensamento em títulos. Para ele, com dedicação e trabalho nos treinamentos é possível pensar em algo maior em 2021.

- A maioria diz que será um ano difícil, então a gente tenta se apoiar aqui, se dedicando e entendendo o que é o Corinthians, o tamanho do peso dessa camisa. A gente não pode pensar diferente do que brigar pelo títulos. Precisamos entender que com treinamento e dedicação podemos brigar por algo na temporada - concluiu Luan.