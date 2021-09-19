Luan crê em evolução do São Paulo no Brasileirão: 'O que a gente mais quer é tirar o clube dessa fase'

Eleito o melhor em campo pela equipe de transmissão da Globo, o volante Luan, do São Paulo, concedeu entrevista após a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no Morumbi. Ele falou sobre o momento do Tricolor Paulista na temporada e destacou o trabalho dos profissionais para melhorar a situação do time. - A nossa equipe vem passando por um momento muito difícil, mas todo mundo tá trabalhando muito firme, desde os jogadores até a comissão. O que a gente mais quer é tirar o São Paulo dessa fase. A gente precisa buscar mais objetivos no campeonato, que é o que o São Paulo merece.O camisa 13 foi a principal peça para proteger a defesa do São Paulo, evitou diversos contra-ataques do Atlético-GO e foi o jogador que mais acertou passes no jogo. Rigoni e Luciano marcaram os gols do clube paulista e Matheus Barbosa descontou para o Dragão. O São Paulo está, por enquanto, na 12ª posição no Brasileirão e volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 20h30, para enfrentar o América-MG, no Morumbi.