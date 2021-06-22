Luan continua recuperação física e deve ser desfalque do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / São Paulo FC

O volante Luan deve continuar sendo desfalque do São Paulo. O jogador, que se recupera de um edema na coxa esquerda, segue em recuperação física e sua presença o jogo contra o Cuiabá, às 19h, no Morumbi, nesta quarta-feira (23) é improvável.

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Sendo assim, o técnico Hernán Crespo deve optar por Liziero, que falhou na derrota por 2 a 0 para o Santos, ou promover a volta de Nestor, que retorna de suspensão após ser expulso contra a Chapecoense. Crespo comandou um trabalho tático no CT da Barra Funda, onde fez um esboço de um provável time titular com: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela (Daniel Alves), Liziero (Nestor), Gabriel Sara, Rigoni e Welington; Eder e Pablo.

O Tricolor vai para o duelo contra os cuiabanos bastante desfalcado: Miranda (estiramento na coxa esquerda), Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito), Luan (edema na coxa esquerda), Arboleda (seleção equatoriana), Reinaldo e Igor Vinicius (suspensos). Além disso, a dúvida com Daniel Alves.