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Luan continua recuperação física e deve ser desfalque do São Paulo

Volante do Tricolor sofreu edema na coxa esquerda no começo deste mês e vem trabalhando o retorno desde então. Liziero e Nestor, que volta de suspensão, são opções...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 17:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Erico Leonan / São Paulo FC
O volante Luan deve continuar sendo desfalque do São Paulo. O jogador, que se recupera de um edema na coxa esquerda, segue em recuperação física e sua presença o jogo contra o Cuiabá, às 19h, no Morumbi, nesta quarta-feira (23) é improvável.
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Sendo assim, o técnico Hernán Crespo deve optar por Liziero, que falhou na derrota por 2 a 0 para o Santos, ou promover a volta de Nestor, que retorna de suspensão após ser expulso contra a Chapecoense. Crespo comandou um trabalho tático no CT da Barra Funda, onde fez um esboço de um provável time titular com: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela (Daniel Alves), Liziero (Nestor), Gabriel Sara, Rigoni e Welington; Eder e Pablo.
O Tricolor vai para o duelo contra os cuiabanos bastante desfalcado: Miranda (estiramento na coxa esquerda), Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito), Luan (edema na coxa esquerda), Arboleda (seleção equatoriana), Reinaldo e Igor Vinicius (suspensos). Além disso, a dúvida com Daniel Alves.
Vale lembrar que o time ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, com dois pontos em cinco partidas. Até aqui, são três derrotas e dois empates.

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