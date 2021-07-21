Luan completa três anos de sua estreia no time principal do São Paulo

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O dia 21 de julho vai ficar marcado para sempre na memória do volante Luan. Nesse mesmo dia, em 2018, com 19 anos, o jogador fez sua estreia no time profissional do São Paulo na vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, entrando no segundo tempo na vaga de Edimar. Nesta quarta-feira, o volante de 22 anos completa três anos daquela partida memorável. De lá para cá, Luan se tornou peça chave no elenco do São Paulo e inclusive, marcou gol na final do Campeonato Paulista desta temporada sobre o Palmeiras, na vitória por 2 a 0, que garantiu o troféu ao Tricolor.

A evolução de Luan foi nítida de temporada em temporada. No ano de 2018, após sua estreia no Majestoso, ele foi relacionado para mais 14 partidas, sendo utilizado em sete delas, sendo titular em três. Na época, o treinador do São Paulo era o uruguaio Diego Aguirre.

Depois da saída do treinador, o São Paulo passou a ser comandado por Vagner Mancini e depois Cuca, que utilizaram Luan em várias oportunidades. Só no Paulistão de 2019, foram 11 partidas, todas como titular. Com Fernando Diniz, ainda na mesma temporada, Luan continuou entre os onze iniciais. Foram 35 jogos no ano, sendo 23 no Brasileirão, um da Copa do Brasil e 11 do Paulistão.

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ATUAÇÕES: Marquinhos vive noite mágica na Libertadores e vira herói na classificação do São Paulo contra o RacingEm 2020, nova temporada de crescimento de Luan, que jogou 42 partidas pela equipe, sendo importante na marcação do adversário e proteção na zaga do Tricolor. Já neste ano de 2021, o camisa 13 marcou seu primeiro gol como profissional na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, na vitória por 2 a 0, que garantiu o troféu ao Tricolor.

Ao todo, Luan disputou 109 jogos com a camisa do São Paulo, sendo 57 vitórias, 35 empates, 17 derrotas, 2 gols marcados e com 63% de aproveitamento. Ele tem contrato com o clube do Morumbi até dezembro de 2023.