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futebol

Luan comemora classificação do Pölten na Copa da Áustria

Zagueiro brasileiro elogiou a atuação do time na vitória contra o Wolfsberg...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 22:05
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O objetivo do zagueiro Luan, do SKN Pölten, para o começo da temporada 20/21 era claro: que o time a iniciasse de forma semelhante a que encerrou a última. Os 3 a 1 aplicados no Wolfsberg pela Copa da Áustria no último sábado confirmaram a expectativa do jogador. Com uma atuação segura, a equipe do brasileiro avançou na competição eliminatória e aguarda agora a abertura da Campeonato Austríaco. Luan comemorou a classificação e o ritmo de jogo apresentados.
- Eu tinha consciência de que não seria uma tarefa simples abrir a temporada com a mesma intensidade apresentada na reta final da liga há quase dois meses. Ainda assim fomos muito bem. Jogamos de maneira firme, com fluência e o resultado foi construído naturalmente. Estamos muito felizes - assegurou.
O SKN Pölten estreará na Liga da Áustria no dia 13 de Setembro, quando receberá o Sturm em seu estádio. Após um sexto e um nono lugar nas duas últimas edições da competição, Luan garante que a meta do clube é encerrar o campeonato no Top 5 e dessa forma alcançar uma vaga num torneio europeu.
- Esse é o nosso sonho. Crescemos muito após o retorno do futebol e essa vitória veio mostrar que seguimos atuando em bom nível. Enxergo o Pölten como um dos candidatos a terminar a liga entre os melhores colocados - definiu.

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