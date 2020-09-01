Luan comemora classificação do Pölten na Copa da Áustria

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O objetivo do zagueiro Luan, do SKN Pölten, para o começo da temporada 20/21 era claro: que o time a iniciasse de forma semelhante a que encerrou a última. Os 3 a 1 aplicados no Wolfsberg pela Copa da Áustria no último sábado confirmaram a expectativa do jogador. Com uma atuação segura, a equipe do brasileiro avançou na competição eliminatória e aguarda agora a abertura da Campeonato Austríaco. Luan comemorou a classificação e o ritmo de jogo apresentados.

- Eu tinha consciência de que não seria uma tarefa simples abrir a temporada com a mesma intensidade apresentada na reta final da liga há quase dois meses. Ainda assim fomos muito bem. Jogamos de maneira firme, com fluência e o resultado foi construído naturalmente. Estamos muito felizes - assegurou.

O SKN Pölten estreará na Liga da Áustria no dia 13 de Setembro, quando receberá o Sturm em seu estádio. Após um sexto e um nono lugar nas duas últimas edições da competição, Luan garante que a meta do clube é encerrar o campeonato no Top 5 e dessa forma alcançar uma vaga num torneio europeu.