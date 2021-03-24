Luan assina renovação de contrato com o São Paulo até final de 2023

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc.net

O volante Luan assinou sua renovação de contrato com o São Paulo na tarde desta quarta-feira (24). O novo vínculo tem duração de mais uma temporada, até o final de 2023, enquanto o antigo tinha validade até dezembro de 2022.

Luan renovou: veja as durações dos contratos do elenco do São Paulo

Cobiçado por alguns clubes, o que fez com que o volante ficasse de fora da estreia no Campeonato Paulista, Luan, de 21 anos, comemorou a renovação com o Tricolor do Morumbi.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Estou muito feliz com essa renovação, para mim é muito gratificante. Venho desde os 11 anos de idade honrando essa camisa. Com certeza vou me empenhar e trabalhar ainda mais para dar alegrias para a torcida tricolor – disse o camisa 13, após assinar seu novo contrato na companhia do presidente Julio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Cria da base de Cotia, onde está desde os 11 anos, Luan estreou nos profissionais na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbi, pelo Brasileirão de 2018. Ele soma 87 partidas pela equipe principal.