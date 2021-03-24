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futebol

Luan assina renovação de contrato com o São Paulo até final de 2023

Volante firmou novo vínculo na tarde desta quarta-feira. Contrato antigo terminaria no final de 2022, mas foi prorrogado por mais uma temporada...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:29
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc.net
O volante Luan assinou sua renovação de contrato com o São Paulo na tarde desta quarta-feira (24). O novo vínculo tem duração de mais uma temporada, até o final de 2023, enquanto o antigo tinha validade até dezembro de 2022.
Luan renovou: veja as durações dos contratos do elenco do São Paulo
Cobiçado por alguns clubes, o que fez com que o volante ficasse de fora da estreia no Campeonato Paulista, Luan, de 21 anos, comemorou a renovação com o Tricolor do Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Estou muito feliz com essa renovação, para mim é muito gratificante. Venho desde os 11 anos de idade honrando essa camisa. Com certeza vou me empenhar e trabalhar ainda mais para dar alegrias para a torcida tricolor – disse o camisa 13, após assinar seu novo contrato na companhia do presidente Julio Casares e do diretor de futebol Carlos Belmonte. Cria da base de Cotia, onde está desde os 11 anos, Luan estreou nos profissionais na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Morumbi, pelo Brasileirão de 2018. Ele soma 87 partidas pela equipe principal.
- São dez anos vestindo essa camisa. Desde quando eu entrei, com 11 anos de idade, era um sonho estar no profissional. Desde 2018, tenho a felicidade de vestir a camisa no profissional. É diferente ter a sensação de jogar com torcida, com grandes jogadores. Cada vez que chego para treinar ou jogar é muito gratificante. Vestir essa camisa é um sonho realizado, não só meu, mas da minha família e dos meus amigos – finalizou.

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