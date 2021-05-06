Luan afirma que 'não há outro resultado a não ser vitória' para o Corinthians contra o Huancayo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Para o Corinthians, o duelo desta quinta-feira (6), às 21h30, contra o Sport Huancayo, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana é vencer ou vencer, e o próprio meia-atacante Luan, provável titular para esse duelo, garante que apenas a vitória interesse contra os peruanos.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogosIsso, porque o Timão conquistou apenas um dos seis primeiros pontos disputados até aqui. Com um empate sem gols contra o River Plate (PAR), lanterna do seu campeonato local, em Assunção, e uma derrota, em plena Neo Química Arena, para o Peñarol (URU), na última semana, os corintianos terão que colocar a calculadora e o secador em ação para lutar pela única vaga da chave às oitavas de final.

- Pra gente não tem outro resultado a não ser a vitória, a gente tem que buscar a todo tempo, tem que ganha. A gente sabe que depois que a gente perdeu para o Peñarol dificultou um puco, mas é acreditar, acreditar e ganhar as partidas, e vamos ver o que nos reserva pra gente lá na frente, mas não tem outro pensamento a não ser ganhar e ganhar e vamos em busca da vitória amanhã – comentou o atleta

Após voltar a ter sequência pelo Corinthians, o meia-atacante Luan também se reencontrou com as redes, no último fim de semana, quando o Timão empatou em 2 a 2 contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Paulistão. O camisa sete anotou o primeiro tento corintiano, que ajudou a manter o tabu de nunca ter perdido para o Tricolor em Itaquera.

O jogador não balançava as redes desde o dia 13 de janeiro e o seu retorno ao “modo artilheiro” veio em boa hora, já que o Timão precisa de quatro vitórias nos próximos quatro compromissos pela Sul-Americana, além da importância de um bom saldo de gols, que pode ser critério de desempate, caso os corintianos vençam o Peñarol (URU), no dia 13 de maio, em Montevidéu, e os aurinegros sejam derrotados em pelo um dos seus encontros diante do River Plate (PAR) e Sport Huancayo (PER).

- Feliz de estar nesse momento, voltar marcar gols, dar assistência, ajudar os meus companheiros dentro de campo, continuar trabalhando pra melhorar sempre mai. Fico feliz de começar a jogada, dar passe, ajudar na marcação o que importa é o Corinthians ir bem, a gente melhorar a cada jogo – pontuou o camisa sete.