futebol

Löw reconhece dia ruim após massacre espanhol: 'Nada funcionou'

Técnico da Alemanha disse que sua equipe não teve organização em campo após levar o primeiro gol e que espanhóis aproveitaram os espaços para construir goleada...
18 nov 2020 às 15:10

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 15:10

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O técnico da Alemanha, Joachim Löw, reconheceu que sua seleção esteve bem abaixo do esperado na goleada sofrida pela Espanha na Liga das Nações. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante disse que "nada funcionou" para a Die Mannschaft.- Foi um dia escuro como breu. Foi uma noite em que não tivemos nenhum sucesso. É por isso que estamos muito desapontados e com raiva. Nada funcionou. Você não pode excluir ninguém. Não estávamos em campo nos duelos. Após o 1 a 0 desistimos de nossa linha e organização. Nós saímos e abrimos espaços. Os espanhóis se aproveitaram disso sem piedade - disse.
Com a derrota, a Alemanha foi eliminada da Liga das Nações e não disputará a semifinal que acontecerá somente em 2021. Löw falou sobre o fim de ano ruim da Alemanha.
- É claro que é difícil tirar uma conclusão agora. Sofremos uma derrota amarga que não existia há muito tempo. É amargo para nós. Mas eu vi boas abordagens de antemão. Tenho fé nos jogadores - concluiu.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação
Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026

