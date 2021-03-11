Low explica motivos para deixar o cargo de técnico da Alemanha

Joachim Low, técnico da Alemanha, explicou o motivo que o fará deixar o cargo após o fim da Copa América em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira. O treinador afirmou que a derrota por 6 a 0 para a Espanha na Liga das Nações não influenciou, mas sim o desejo por renovação e um trabalho novo sendo feito com foco na Eurocopa 2024, que será realizada em seu país.- No ano passado, independentemente do jogo contra a Espanha, tive muito tempo para pensar. Para mim, este verão é o momento certo para passar o bastão a outro treinador. Nossos jogadores carecem de experiência, mas tem um potencial enorme. Tenho convicção de que os atletas terão seu melhor desempenho em 2024 e não me vejo nessa posição em 2024. Após a Copa de 2006, vivemos um entusiasmo que levou a renovações, novos caminhos e este deve ser o caso novamente.