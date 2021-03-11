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futebol

Low explica motivos para deixar o cargo de técnico da Alemanha

Treinador acredita que a seleção precisa passar por uma renovação de ideias visando a disputa da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 13:45
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Joachim Low, técnico da Alemanha, explicou o motivo que o fará deixar o cargo após o fim da Copa América em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira. O treinador afirmou que a derrota por 6 a 0 para a Espanha na Liga das Nações não influenciou, mas sim o desejo por renovação e um trabalho novo sendo feito com foco na Eurocopa 2024, que será realizada em seu país.- No ano passado, independentemente do jogo contra a Espanha, tive muito tempo para pensar. Para mim, este verão é o momento certo para passar o bastão a outro treinador. Nossos jogadores carecem de experiência, mas tem um potencial enorme. Tenho convicção de que os atletas terão seu melhor desempenho em 2024 e não me vejo nessa posição em 2024. Após a Copa de 2006, vivemos um entusiasmo que levou a renovações, novos caminhos e este deve ser o caso novamente.
> Veja a tabela da Eurocopa
O comandante não quis responder sobre nomes de possíveis sucessores ao cargo. Julian Nagelsmann e Jurgen Klopp já descartaram a função e o nome de Hansi-Flick, que trabalhou com Low na seleção, também é complicado.
- Todos sabem qual é a minha relação com Hansi-Flick, mas não é meu trabalho falar sobre possíveis sucessores. Essa é a tarefa do nosso presidente. A decisão está nas mãos da Federação Alemã e boas decisões têm sido tomadas recentemente.
Joachim Low iniciou sua trajetória em 2004, como assistente de Klinsmann, e assumiu a função de técnico em 2006 após o término da Copa do Mundo. Em 15 anos como treinador, o alemão conquistou a Copa de 2014, disputada no Brasil, e a Copa das Confederações diante do Chile em 2017.

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