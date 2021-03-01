Löw admite que Müller e Hummels podem voltar à seleção alemã

Thomas Müller e Mats Hummels podem retornar à seleção da Alemanha. Em entrevista coletiva, o treinador Joachim Löw disse que pode haver uma "mudança de planos" para os dois. Por outro lado, Boateng deve seguir de fora.

- Circunstâncias especiais podem justificar uma mudança de planos. O futuro desse trio será uma questão importante também para mim. Thomas Müller e Mats Hummels não oprimem outros - disse à "Kicker".Depois da eliminação na Copa do Mundo de 2018, Joachim Löw deixou claro que não contava mais com Müller, Hummels e Boateng. Há dois anos o trio do Bayern de Munique não está presente em convocações para a seleção alemã.