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futebol

Löw admite que Müller e Hummels podem voltar à seleção alemã

Treinador abriu as portas para um possível retorno dos dois jogadores, que depois da eliminação em 2018, foram informados que não faziam mais parte dos planos...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 12:30

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 12:30
Crédito: SASCHA SCHUERMANN / AFP
Thomas Müller e Mats Hummels podem retornar à seleção da Alemanha. Em entrevista coletiva, o treinador Joachim Löw disse que pode haver uma "mudança de planos" para os dois. Por outro lado, Boateng deve seguir de fora.
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- Circunstâncias especiais podem justificar uma mudança de planos. O futuro desse trio será uma questão importante também para mim. Thomas Müller e Mats Hummels não oprimem outros - disse à "Kicker".Depois da eliminação na Copa do Mundo de 2018, Joachim Löw deixou claro que não contava mais com Müller, Hummels e Boateng. Há dois anos o trio do Bayern de Munique não está presente em convocações para a seleção alemã.

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