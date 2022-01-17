Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lourency marca e dá a vitória ao Goztepe na Liga Turca

Atacante brasileiro segue em alta no Campeonato Turco e ajudou na resultado de 2 a 1...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 13:43

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:43

O atacante Lourency voltou a ser decisivo a favor do Goztepe na Liga Turca. Na última sexta-feira, o brasileiro marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Yeni Malatyaspor e ajudou sua equipe a chegar a segunda vitória consecutiva na competição. O maranhense falou sobre o importante resultado.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
- Vencer é sempre fundamental, mas fora de casa e de virada tem um valor ainda maior. Alcançamos a segunda vitória seguida e esperamos dar seguimento a essa boa fase nos próximos jogos - relatou.
Lourency tem dois gols e duas assistências na Super Lig 2021/2022. Em ascensão na equipe, o jogador não tem dúvidas de que seguirá evoluindo com o passar da temporada.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
- Sinto que estou cada vez mais à vontade e a consequência natural disso é que meu futebol está crescendo. Não tenho dúvidas de que farei uma grande reta final de campeonato e ajudarei o Goztepe a alcançar uma boa posição - definiu.
Crédito: LourencyéumdosdestaquesdoGoztepe(Divulgação/AssessoriadeImprensa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados