Lourency marca e dá a vitória ao Goztepe na Liga Turca

O atacante Lourency voltou a ser decisivo a favor do Goztepe na Liga Turca. Na última sexta-feira, o brasileiro marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Yeni Malatyaspor e ajudou sua equipe a chegar a segunda vitória consecutiva na competição. O maranhense falou sobre o importante resultado.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid

- Vencer é sempre fundamental, mas fora de casa e de virada tem um valor ainda maior. Alcançamos a segunda vitória seguida e esperamos dar seguimento a essa boa fase nos próximos jogos - relatou.

Lourency tem dois gols e duas assistências na Super Lig 2021/2022. Em ascensão na equipe, o jogador não tem dúvidas de que seguirá evoluindo com o passar da temporada.

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- Sinto que estou cada vez mais à vontade e a consequência natural disso é que meu futebol está crescendo. Não tenho dúvidas de que farei uma grande reta final de campeonato e ajudarei o Goztepe a alcançar uma boa posição - definiu.