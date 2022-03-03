Lourency completa 100 jogos no futebol europeu e celebra: 'Razão para comemoração e alegria'

Há três temporadas no futebol europeu, o atacante Lourency atingiu no último domingo a marca de 100 jogos desde que saiu do Brasil. Revelado pela Chapecoense, o jogador teve passagem pelo Gil Vicente, de Portugal, antes de chegar ao Goztepe, da Turquia. O maranhense se diz orgulhoso em alcançar o número centenário.

- Chegar a 100 partidas no centro do futebol mundial é razão para comemoração e alegria. Não é fácil vir jogar na Europa e ainda mais difícil se manter em alto nível. Tenho fé que foram apenas os 100 primeiros jogos dos inúmeros outros que ainda farei - declarou.

Aos 26 anos, Lourency tem a expectativa de trilhar um longo caminho no Velho Continente. Com o primeiro sonho realizado - jogar no almejado futebol europeu - o camisa 11 revela que ainda nutre outro desejo em sua carreira.

- Além de ajudar o Goztepe a conseguir as suas metas, desejo brilhar e ser cogitado pela Seleção Brasileira. É algo que todo jogador sonha e eu não sou exceção. Trabalho duro pensando nisso e tenho certeza que um dia acontecerá - finalizou.