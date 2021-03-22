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futebol

Lourency comemora bom momento no futebol português: 'Me sinto cada vez mais à vontade'

Autor de uma assistência na última vitória do Gil Vicente, o jogador já soma sete participações diretas em gols na temporada, sendo três passes decisivos...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 19:57
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Em boa fase no futebol português, o atacante Lourency voltou a ser decisivo para o Gil Vicente na última sexta quando sua equipe bateu o Nacional por 2 a 0 em jogo válido pela vigésima quarta rodada da Primeira Liga. Autor de uma assistência, o jogador já soma sete participações diretas em gols na temporada, sendo três passes decisivos. Feliz com o momento, Lourency se diz satisfeito.
- Essa é apenas a minha segunda temporada aqui e creio que conseguirei manter os bons números que apresentei na primeira. A tendência é sempre evoluir com o passar do tempo e me sinto cada vez mais à vontade no futebol europeu. Busco sempre crescer, alçar voos mais altos, mas estou bastante satisfeito com o que já conquistei nesses quase dois anos - afirmou.
Vindo de duas vitórias, o Gil Vicente voltará a campo apenas dia 3 de abril, quando visitará o Rio Ave. Autor de um gol contra o Vitória de Guimarães e de uma assistência na última partida, Lourency espera poder fazer a diferença novamente daqui a 12 dias.
- Nas duas últimas rodadas a equipe fez grandes jogos. Quando o coletivo está equilibrado as potencialidades dos atletas tendem a aparecer e este vem sendo o meu caso. Espero que diante do Rio Ave consigamos realizar mais uma excelente atuação e principalmente, vencer o confronto - concluiu.

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