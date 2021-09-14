Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lourency celebra assistência em vitória do Goztepe: 'Feliz em ter ajudado efetivamente a equipe'
futebol

Lourency celebra assistência em vitória do Goztepe: 'Feliz em ter ajudado efetivamente a equipe'

Atacante brasileiro valorizou o resultado positivo do seu clube no Campeonato Turco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 18:41

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 18:41

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Com uma assistência do brasileiro Lourency, o Goztepe derrotou o Istanbul por 2 a 1 no último domingo em jogo válido pela quarta rodada da Liga Turca. Satisfeito por ser novamente decisivo, o atacante valorizou o resultado.
- Fico feliz em ter ajudado efetivamente a equipe a vencer. Fazer gols e dar assistências são duas das minhas principais responsabilidades, mas a alegria maior é por ter conquistado pontos fundamentais dentro do campeonato. Esse era o nosso grande objetivo - afirmou.
Com a vitória, a equipe de Lourency passou a ocupar a 12ª posição da competição. Na próxima sexta-feira enfrentará o Altay Spor Kulübü, nono colocado e que vem de duas derrotas na liga. O jogador maranhense não crê que o fato facilite a vida de seu time na partida.
- A necessidade deles vencerem será grande em razão disso. Teremos que ter atenção, especialmente no começo do jogo. Dessa maneira, vejo boas chances de sairmos de lá com um triunfo - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados