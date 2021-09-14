Lourency celebra assistência em vitória do Goztepe: 'Feliz em ter ajudado efetivamente a equipe'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Com uma assistência do brasileiro Lourency, o Goztepe derrotou o Istanbul por 2 a 1 no último domingo em jogo válido pela quarta rodada da Liga Turca. Satisfeito por ser novamente decisivo, o atacante valorizou o resultado.

- Fico feliz em ter ajudado efetivamente a equipe a vencer. Fazer gols e dar assistências são duas das minhas principais responsabilidades, mas a alegria maior é por ter conquistado pontos fundamentais dentro do campeonato. Esse era o nosso grande objetivo - afirmou.

Com a vitória, a equipe de Lourency passou a ocupar a 12ª posição da competição. Na próxima sexta-feira enfrentará o Altay Spor Kulübü, nono colocado e que vem de duas derrotas na liga. O jogador maranhense não crê que o fato facilite a vida de seu time na partida.