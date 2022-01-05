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futebol

Lourency acredita em ascensão do Goztepe na Liga Turca

Equipe do brasileiro enfrenta o Antalyaspor, no próximo domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 16:36

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 16:36

Vindo de vitória na Copa da Turquia, o Goztepe do brasileiro Lourency entra em campo no próximo domingo pela liga do país europeu objetivando dar sequência ao bom momento. O adversário será o Antalyaspor, atualmente com sete pontos a mais na competição. Para o maranhense, derrotar o rival daqui a quatro dias será fundamental para a ascensão do time no campeonato.
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe Coutinho- Vamos iniciar nesse fim de semana o segundo turno da liga e nada melhor que uma vitória para nos dar moral. Temos totais condições de reagir nessa metade final da competição e encerrarmos numa posição honrosa. Jogaremos em casa bastante esperançosos em obter um resultado favorável - disse.
Nas duas últimas temporadas pelo Gil Vicente de Portugal, Lourency balançou as redes dez vezes e deu sete assistências, totalizando 17 participações em gol. O jogador revelado pela Chapecoense acredita em mais uma bela temporada, agora pelo Goztepe.
+ Empresário de Haaland firma acordo com o Barcelona, segundo jornal
- É normal levarmos um tempinho para nos ambientarmos ao país, ao clube e aos companheiros. A linguagem do futebol é universal, mas muitas vezes há diferentes formas de se jogar e ver o jogo. Creio que comecei bem e nesses últimos meses de temporada meu rendimento irá melhorar ainda mais - encerrou.
Crédito: LourencyemaçãopeloGoztepe,daTurquia(Foto:Divulgação/assessoriadojogador

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