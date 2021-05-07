Lourenço celebra marca de 100 jogos com a camisa do Avai

Nessa semana, o Avaí homenageou o atacante Lourenço pelo fato do atleta ter chegado a marca de 100 jogos com a camisa do clube catarinense.>Como está a tabela do Catarinense após o julgamento do TJDRevelado na base do Leão, o jogador de 23 anos de idade completou seu centésimo jogo no clássico diante do Figueirense e celebrou a marca destacando a ajuda de familiares e amigos até aqui em sua caminhada como profissional:

- Muito feliz em atingir essa marca, agradeço a Deus, família e amigos por tudo. Sou muito grato ao Avaí pela oportunidade.

Lourenço foi promovido ao time principal em 2017 e nunca mais retornou para a base. Nascido em Belo Horizonte, o atleta anotou seu primeiro gol pela equipe no ano seguinte em vitória contra o Palmeiras. Segundo ele, a motivação para completar mais jogos está alta.