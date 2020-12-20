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Louis van Gaal critica trabalho de Solskjaer no Manchester United

Comandante holandês e ex-treinador dos Diabos Vermelhos afirma que sente mais simpatia pelo estilo de jogo do Manchester City do que pelo clube de Old Trafford...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 10:21

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 10:21

Crédito: Louis van Gaal/The Guardian
O técnico holandês Louis van Gaal criticou o trabalho que Solskjaer vem fazendo à frente do Manchester United. O ex-treinador dos Diabos Vermelhos disse em entrevista ao “Mirror” que sente muito mais simpatia pelo estilo de jogo do rival, do Manchester City. Apesar dos resultados ruins, o veterano não acredita na demissão do comandante norueguês.
> Veja a tabela da Premier League
- Eu gosto muito mais de ver o City do que o United. Sinto muito mais simpatia pelo City do que pelo United. Tudo o que o United fez foi se defender com 10 homens. No clássico, jogou como se fosse servo do City. Solskjaer é um ex-jogador, então ele não será demitido tão rápido quanto qualquer outro.Os Red Devils começaram a temporada de maneira irregular no Campeonato Inglês e foram eliminados na Champions League. O técnico Solskjaer está balançando no cargo e as especulações indicam que Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino possam ser os futuros comandantes do Manchester United.

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