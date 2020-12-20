Louis van Gaal critica trabalho de Solskjaer no Manchester United

O técnico holandês Louis van Gaal criticou o trabalho que Solskjaer vem fazendo à frente do Manchester United. O ex-treinador dos Diabos Vermelhos disse em entrevista ao “Mirror” que sente muito mais simpatia pelo estilo de jogo do rival, do Manchester City. Apesar dos resultados ruins, o veterano não acredita na demissão do comandante norueguês.

- Eu gosto muito mais de ver o City do que o United. Sinto muito mais simpatia pelo City do que pelo United. Tudo o que o United fez foi se defender com 10 homens. No clássico, jogou como se fosse servo do City. Solskjaer é um ex-jogador, então ele não será demitido tão rápido quanto qualquer outro.Os Red Devils começaram a temporada de maneira irregular no Campeonato Inglês e foram eliminados na Champions League. O técnico Solskjaer está balançando no cargo e as especulações indicam que Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino possam ser os futuros comandantes do Manchester United.