Louis van Gaal assina com a Holanda até a Copa do Mundo de 2022

Após cinco anos longe dos gramados desde que foi demitido do Manchester United, o técnico Louis van Gaal foi confirmado como novo comandante da Holanda. O treinador irá dirigir a seleção até a Copa do Mundo de 2022 após a saída de Frank de Boer.- O futebol holandês sempre esteve em meu coração e o treinador da seleção é uma posição fundamental para o avanço do nosso futebol. Além disso, é uma honra comandar a Holanda. Não há muito tempo para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já conversei com vários jogadores e estou ansioso por terminar o trabalho em conjunto.
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Esta é a terceira passagem de Van Gaal no comando da seleção holandesa. Entre 2000 e 2002, o comandante não conseguiu um bom desempenho no Mundial do Japão/Coreia, mas entre 2012 e 2014 conquistou o 3º lugar na Copa do Mundo do Brasil.
No dia 1º de setembro, o novo treinador terá pela frente seu primeiro jogo oficial contra a Noruega, de Haaland, fora de casa pela Eliminatória da Copa do Mundo do Qatar. No Grupo G, a Holanda ocupa a 2ª colocação com seis pontos em três partidas disputadas.