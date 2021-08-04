Louis van Gaal assina com a Holanda até a Copa do Mundo de 2022

Após cinco anos longe dos gramados desde que foi demitido do Manchester United, o técnico Louis van Gaal foi confirmado como novo comandante da Holanda. O treinador irá dirigir a seleção até a Copa do Mundo de 2022 após a saída de Frank de Boer.- O futebol holandês sempre esteve em meu coração e o treinador da seleção é uma posição fundamental para o avanço do nosso futebol. Além disso, é uma honra comandar a Holanda. Não há muito tempo para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já conversei com vários jogadores e estou ansioso por terminar o trabalho em conjunto.