Lothar Matthaus critica torcida inglesa após a Euro: 'Vocês merecem o trauma'

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Após a derrota da Inglaterra nos pênaltis para a Itália na final da Eurocopa no último domingo, o ex-jogador alemão Lothar Matthaus, vencedor da Bola de Ouro em 1990, criticou a torcida inglesa e a sua postura ao decorrer da competição.

Veja a tabela do InglêsEm entrevista ao jornal 'SportBild', Lothar Matthaus falou sobre sobre um suposto comportamento antidesportivo da torcida inglesa durante a Eurocopa deste ano. Para ele, os torcedores mereceram a derrota por conta da forma como agiram.

- Eles estavam assobiando os hinos nacionais adversários. Adicione a isso a hostilidade racista com próprios jogadores após a final. Caros ingleses, esse foi um comportamento antidesportivo que não esperávamos de vocês e que nunca mais queremos ver. Então, desculpe pelos jogadores, mas vocês merecem o trauma depois que a final foi perdida nos pênaltis - disse.

Além de criticar o racismo existente com Sancho, Rashford e Saka, que perderam os pênaltis da Inglaterra na final da Eurocopa contra a Itália, Matthaus também falou sobre outras atitudes da torcida inglesa na competição.