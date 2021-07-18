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futebol

Lothar Matthaus critica torcida inglesa após a Euro: 'Vocês merecem o trauma'

Ex-jogador da Seleção Alemã detonou o comportamento de ingleses durante a Eurocopa e os classificou como antidesportivos...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 18:48
Crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP
Após a derrota da Inglaterra nos pênaltis para a Itália na final da Eurocopa no último domingo, o ex-jogador alemão Lothar Matthaus, vencedor da Bola de Ouro em 1990, criticou a torcida inglesa e a sua postura ao decorrer da competição.
Veja a tabela do InglêsEm entrevista ao jornal 'SportBild', Lothar Matthaus falou sobre sobre um suposto comportamento antidesportivo da torcida inglesa durante a Eurocopa deste ano. Para ele, os torcedores mereceram a derrota por conta da forma como agiram.
- Eles estavam assobiando os hinos nacionais adversários. Adicione a isso a hostilidade racista com próprios jogadores após a final. Caros ingleses, esse foi um comportamento antidesportivo que não esperávamos de vocês e que nunca mais queremos ver. Então, desculpe pelos jogadores, mas vocês merecem o trauma depois que a final foi perdida nos pênaltis - disse.
Além de criticar o racismo existente com Sancho, Rashford e Saka, que perderam os pênaltis da Inglaterra na final da Eurocopa contra a Itália, Matthaus também falou sobre outras atitudes da torcida inglesa na competição.
- Os fãs ingleses foram hostis com menina com a camisa da Alemanha. O goleiro da Dinamarca, Kasper Schmeichel, foi prejudicado por um laser durante no pênalti que levou a equipe de Sterling às semifinais - concluiu Lothar Matthaus.

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