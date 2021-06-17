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futebol

Loss cita trabalho por evolução dentro do Internacional

Interino não fugiu das perguntas e reconheceu que o time rende abaixo do seu potencial...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 09:15

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 09:15

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Internacional. No Beira-Rio, a equipe conheceu a segunda derrota no Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão no clube.
Enquanto o Colorado não acha o seu novo técnico, cabe a Osmar Loss trabalhar de maneira interina e o treinador cita que o time precisa evoluir.
‘A gente sabe que precisa evoluir. A primeira etapa é produzir as oportunidades. Não é agora, já com o Ramírez a gente produzia boas situações e não vem tendo eficiência. Estamos trabalhando diariamente em busca desta evolução, mesmo com o calendário apertado, para que possa redundar em eficiência melhor e sabemos que essa eficiência melhor vai entregar melhores resultados’, reconheceu o interino colorado.
Pontuação
Em quatro rodadas no Brasileirão, o Internacional somou apenas quatro pontos e aparece na 13ª posição.

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