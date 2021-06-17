Loss cita trabalho por evolução dentro do Internacional

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Internacional. No Beira-Rio, a equipe conheceu a segunda derrota no Campeonato Brasileiro e aumentou a pressão no clube.

Enquanto o Colorado não acha o seu novo técnico, cabe a Osmar Loss trabalhar de maneira interina e o treinador cita que o time precisa evoluir.

‘A gente sabe que precisa evoluir. A primeira etapa é produzir as oportunidades. Não é agora, já com o Ramírez a gente produzia boas situações e não vem tendo eficiência. Estamos trabalhando diariamente em busca desta evolução, mesmo com o calendário apertado, para que possa redundar em eficiência melhor e sabemos que essa eficiência melhor vai entregar melhores resultados’, reconheceu o interino colorado.

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