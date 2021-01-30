Lorient x Paris Saint-Germain: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Paris Saint-Germain viaja para encarar o Lorient neste domingo, às 11h (horário de Brasília), e retomar a liderança do Campeonato Francês após a vitória do Lyon na última sexta-feira. Sob comando do técnico Mauricio Pochettino, a equipe vive um ótimo momento, está invicta e enfrenta o penúltimo colocado da Ligue 1.Mentalidade

- Cada jogo é importante para o PSG. Todos esperam que ganhemos. Queremos vencer para nos manter competitivos, mas sabemos que o adversário irá nos oferecer algo difícil. Procuramos nossa identidade com os jogadores e talentos que temos. Eu entendo as pessoas falando sobre individualidades, pois tenho uma equipe talentosa, mas prefiro falar do coletivo - avaliou Pochettino.

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Momentos opostos

O PSG é o melhor time da França tanto nos nomes que tem em seu plantel, mas também nas estatísticas, sendo o melhor ataque (46 gols marcados) e a melhor defesa (11 gols sofridos) da Ligue 1. No primeiro turno, a equipe do Parque dos Príncipes também derrotou o rival deste domingo por 2 a 0. Apesar do Lorient ter vencido na última rodada, o clube tem a pior defesa do torneio (40 gols sofridos) e 13 derrotas.

FICHA TÉCNICA:Lorient x Paris Saint-Germain

Data e horário: 31/1/2021, às 11h (de Brasília)Local: Stade du Yves Allainmat, em Lorient (FRA)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LORIENT (Técnico: Christophe Pélissier)Dreyer; Delaplace, Laporte, Gravillon e Morel; Lauriente, Le Fee, Chalobah e Wissa; Hamel e Moffi.

Desfalques: Paul Nardi e Vincent Le Goff (Covid-19)

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Rico; Florenzi, Diallo, Kehrer e Kurzawa; Verratti e Paredes; Di Maria, Neymar e Mbappe; Icardi.