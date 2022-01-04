Lorenzo Insigne aceita oferta do Toronto FC e deixa Napoli em junho

O atacante Lorenzo Insigne aceitou a oferta do Toronto FC e deixará o Napoli ao fim da atual temporada, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. O anúncio da contratação de um dos principais nomes da seleção italiana pelo clube canadense deve acontecer somente na próxima segunda-feira.O italiano assinará um contrato com a equipe da MLS por cinco anos e meio e receberá um salário de 11,5 milhões de euros (R$ 73 milhões) líquidos por temporada. Além disso, o atacante poderá receber outros 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões) líquidos de bônus caso consiga cumprir metas pré-determinadas no acordo entre as partes.

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O contrato deve ser assinado entre sexta-feira e sábado, enquanto que Insigne chega em Toronto no dia 1º de julho. Portanto, Insigne, que surgiu na base do Napoli, encara seus últimos meses com a equipe do sul da Itália após uma trajetória que resultou em dois títulos da Taça da Itália e uma Supercopa Italiana.

Antes de encarar o novo desafio na MLS, o atacante também terá a missão de ajudar a Itália a entrar na Copa do Mundo. O atleta que é uma das peças de confiança de Roberto Mancini deve ser convocado para o duelo contra a Macedônia do Norte, no próximo dia 24 de março, pela repescagem da Europa para o Mundial do Qatar.