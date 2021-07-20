Londrina x Confiança: prováveis escalações e onde assistir

Podendo ser colocada como uma "partida dos desesperados", Londrina e Confiança se encontram na noite desta terça-feira (20) em um dos primeiros compromissos válidos pela 13ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de estarem separados por somente um ponto na tabela de classificação, tendo o time sergipano nove unidades e Tubarão oito, a equipe que atua como visitante nesta noite está em uma situação com maiores possibilidades de deixar o Z4. Isso porque o Confiança está em 17º lugar, dependendo apenas de um tropeço do 16° Cruzeiro, que tem 11, para tirar a desvantagem no saldo de gols e igualar nos pontos.