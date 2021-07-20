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Londrina x Confiança: prováveis escalações e onde assistir

Jogo de ocupantes da zona de rebaixamento na Série B acontecerá nesta terça-feira (20) no interior paranaense...
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Publicado em 

20 jul 2021 às 10:16

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 10:16

Crédito: Estádio do Café, casa do Londrina (Divulgação
Podendo ser colocada como uma "partida dos desesperados", Londrina e Confiança se encontram na noite desta terça-feira (20) em um dos primeiros compromissos válidos pela 13ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de estarem separados por somente um ponto na tabela de classificação, tendo o time sergipano nove unidades e Tubarão oito, a equipe que atua como visitante nesta noite está em uma situação com maiores possibilidades de deixar o Z4. Isso porque o Confiança está em 17º lugar, dependendo apenas de um tropeço do 16° Cruzeiro, que tem 11, para tirar a desvantagem no saldo de gols e igualar nos pontos.
Por sua vez, o Londrina é o lanterna, precisando não só ganhar seu compromisso, mas também contar com a "colaboração" de Ponte Preta e Vitória. Sendo que, nesta rodada, as duas equipes se enfrentam em Campinas às 21h30 (de Brasília).FICHA TÉCNICALONDRINA x CONFIANÇA
Local: Estádio do Café, em LondrinaData e hora: 20/07/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Elmo Alves Resende da Cunha (GO)Assistentes: Edson Antonio de Sousa e Tiago Gomes da Silva (ambos GO)Onde assistir: SporTV e Premiere
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)
César; Matheus Bianqui, Augusto, Lucas Costa e Felipe Vieira ; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Douglas Santos, Safira e Tiago Orobó.
CONFIANÇA (Técnico: Rodrigo Santana)
Rafael Santos, Rafael Vila, Nirley, Isaque e Luciano Juba; Serginho, Jhemerson, Ítalo e Daniel Penha; Neto Berola e Tiago Reis.

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