Londrina x Brasil de Pelotas: prováveis escalações e onde assistir

Um confronto de dois times extremamente necessitados de vitórias para saírem da parte baixa da tabela na Série B acontece no próximo domingo (22) entre Londrina e Brasil de Pelotas. Com 19 pontos e dentro do Z4 por conta do saldo de gols mais negativo do que Vila Nova e Brasil de Pelotas, o atual 17° colocado está em processo de recuperação no torneio onde conseguiu emendar dois triunfos nas últimas duas rodadas contra Vila Nova e Vasco.
Do lado gaúcho, o clima é o extremo oposto. Seja pela sequência péssima de resultados que relegaram o time a última posição com sete pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento como também pelos salários atrasados e a saída com direito a entrevista forte do meio-campista Denilson.FICHA TÉCNICALONDRINA x BRASIL DE PELOTAS
Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)Data e hora: 22/08/2021 - 18h15 (de Brasília) Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Edson Antonio de Souza (ambos GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir: Premiere
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)
Dalton; Bidia, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tarik, Jhonny Lucas e Gegê; Caprini, Alisson Safira e Lucas Lourenço.
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cléber Gaúcho)
Matheus Nogueira; Vidal, Artur, Ícaro e Paulinho; Kevin, Diego Gomes e Gabriel Terra; Wesley, Netto e Júnior Viçosa.