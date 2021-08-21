Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Londrina x Brasil de Pelotas: prováveis escalações e onde assistir

Compromisso entre times da zona de rebaixamento acontecerá no domingo (22) no interior paranaense...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:53

LanceNet

Crédito: Último encontro, na primeira rodada, terminou sem gols (Carlos Insaurriaga/Divulgação/Brasil de Pelotas
Um confronto de dois times extremamente necessitados de vitórias para saírem da parte baixa da tabela na Série B acontece no próximo domingo (22) entre Londrina e Brasil de Pelotas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom 19 pontos e dentro do Z4 por conta do saldo de gols mais negativo do que Vila Nova e Brasil de Pelotas, o atual 17° colocado está em processo de recuperação no torneio onde conseguiu emendar dois triunfos nas últimas duas rodadas contra Vila Nova e Vasco.
Do lado gaúcho, o clima é o extremo oposto. Seja pela sequência péssima de resultados que relegaram o time a última posição com sete pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento como também pelos salários atrasados e a saída com direito a entrevista forte do meio-campista Denilson.FICHA TÉCNICA​LONDRINA x BRASIL DE PELOTAS
Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)Data e hora: 22/08/2021 - 18h15 (de Brasília) Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Edson Antonio de Souza (ambos GO)​VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir: Premiere
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)
Dalton; Bidia, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tarik, Jhonny Lucas e Gegê; Caprini, Alisson Safira e Lucas Lourenço.
BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Cléber Gaúcho)
Matheus Nogueira; Vidal, Artur, Ícaro e Paulinho; Kevin, Diego Gomes e Gabriel Terra; Wesley, Netto e Júnior Viçosa.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados