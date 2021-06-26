Londrina vira na segunda etapa, vence o Vitória, fora de casa, e sai do Z-4 da Série B

Neste sábado (26), Vitória e Londrina se enfrentaram pela 7ª rodada do Brasileirão Série B visando melhorar na tabela de classificação. Os mandantes martelaram na primeira etapa, mas marcou apenas com Dinei. Na volta do Intervalo, o Londrina foi fatal e virou a partida com Adenílson e Tárik.
Com a vitória, o Londrina saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 14ª colocação, com sete pontos, enquanto o Vitória está logo atrás com seis. na próxima quarta-feira (30), o Tubarão recebe o Avaí, às 19h (horário de Brasília) e os baianos viajam para o Rio de Janeiro e encara o Botafogo no mesmo dia, às 21h30.
Vitória dominante na primeira etapa
Mandante da partida, o Vitória começou o jogo no ataque, aos cinco minutos, Raul Prata avançou pelo meio, bateu no cantinho e César espalmou. Logo depois, o lateral voltou ao ataque, mas desta vez cruzou para David cabecear com perigo. Em seguida, Soares arriscou de fora da área, bem como Gabriel Bispo, ambos chegaram próximo da meta do goleiro.
Aos 17 minutos, em novo cruzamento de Raul Prata, a bola sobrou para Soares finalizar para fora, do mesmo modo, Bruno Oliveira tentou, mas a bola foi por cima.
Abertura de placar
Posteriormente, o meia apareceu para arrematar de longe, mas sem tanta convicção. Raul novamente apareceu por dentro e buscou chute forte, com veneno.
Aos 44', Pablo Siles apareceu na direita e fez ótimo cruzamento para Dinei subir sozinho e mandar no cantinho, abrindo o placar da partida. Mais tarde, Bruno Oliveira recebeu na esquerda, invadiu a área e quase fez o segundo.
Segunda etapa começa com fogo no jogo
A primeira grande oportunidade foi dos mandantes, com Raul Prata cruzando e Dinei mergulhando de cabeça. Mas, o Londrina foi ao ataque com Luiz Henrique, o lateral apareceu por dentro, invadiu a área e deixou para Adenílson de frente para o gol, fuzilar a rede e empatar o confronto. Em seguida, o meia apareceu novamente, mas desta vez, mandou para fora.
Mais tarde, Adenílson cobrou falta na área, Tárik deu um carrinho e anotou o tento da virada. A resposta baiana foi com chute de longe de Roberto. Aos 30', Caprini recebeu na direita e bateu da entrada da área, mas Arcanjo fez ótima intervenção.
Pressão baiana
A partir disso, o Vitória partiu para a pressão em busca do empate e chegou em duas oportunidades com Soares. Por outro lado, o Londrina buscou aproveitar os contra-ataques e quase matou a partida com Pirambu.
Os anfitriões tiveram outra oportunidade com o zagueiro Wallace aparecendo no ataque e cruzando na para Samuel. Em seguida, Soares e Catatau tentaram dentro da área, mas sem sucesso.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VITÓRIA 1 X 2 LONDRINA
Local: Estádio do Barradão, Salvador-BAData/horário: 26 de junho de 2021, às 18h30 (horário de Brasília)Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)Assistentes: Anderson Moreira de Farias (CE) e Kildenn Tadeu Moraos de Lucena (PB)Gols: Dinei (44'/1T) (1-0), Adenílson (7'/2T) (1-1), Tárik (18'/2T)Cartões amarelos: Roberto, Pedrinho e Pablo Siles (Vitória), Salatiel, César e Roberto Fonseca (Londrina)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Roberto (Pedrinho 27'/2T); Gabriel Bispo, Pablo Siles (Eduardo 27'/2T)e Bruno Oliveira (Guilherme Santos 11'/2T); David (Ygor Catatau - Intervalo), Soares e Dinei (Samuel 11'/2T). Técnico: Ramon Menezes.
LONDRINA: César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz Henrique (Talison 38'/2T); Tárik, Marcelo Freitas (Jean Henrique 27'/2T) e Matheus Bianqui (Adenilson - Intervalo); Tiago Orobó (Douglas Santos 15'/2T), Caprini e Salatiel (Junior Pirambi 15'/2T). Técnico: Roberto Fonseca.