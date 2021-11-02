Londrina vence o Remo fora de casa, aumenta série invicta, mas não sai do Z4 da Série B

Na noite desta terça-feira (2), o Londrina foi até Belém e venceu o Remo, por 1 a 0, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2021. Com o gol de Zeca em falha do zagueiro Romércio, o time paranaense chegou ao seu quinto jogo de invencibilidade, mas fica ainda no 17° lugar, dentro do Z4, com 38 pontos. Por outro lado, o Leão segue na 11ª posição, com 41.
Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (5). Às 17h, o Remo visita o CSA. Enquanto isso, às 21h30, o Londrina recebe o Cruzeiro. Ambas as partidas são válidas pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGoleiros trabalhamO começo do jogo no Baenão se mostrou promissor. Logo nos movimentos iniciais, o Londrina teve a chance abrir o placar em uma saída errada do goleiro Thiago Coelho. Entretanto, Roberto invadiu a área, mas parou no arqueiro, que se redimiu.
Depois da chegada inicial, os visitantes passaram a se defender muito mais do que atacar. Em casa, o Remo passou a se impor e levou perigo ao gol de César. O goleiro do Londrina interveio bem em chutes de Lucas Tocantins e Matheus Oliveira, além de só observar os disparos de longe de Lucas Siqueira.
Vacilou, levou!A partida continuou com muita intensidade na metade da primeira etapa. O Londrina chegou mais duas vezes. Roberto bateu colocado, e a bola passou raspando a trave. Em seguida, Luiz Henrique ganhou da defesa no escanteio, obrigando Thiago Coelho a espalmar.
Em resposta, o Remo também passou perto do gol duas vezes. Gedoz cruzou rasteiro, mas Matheus Oliveira furou na primeira trave. Pouco depois, Thiago Ennes entrou na área, mas César fechou bem o ângulo. Aos 28 minutos o placar finalmente foi aberto. Romércio dominou mal na defesa, e Zeca roubou a bola. Com categoria, o atacante bateu colocado, de fora da área, abrindo o placar para o Londrina no Baenão.
Pressão remistaDepois do gol, o Londrina se fechou no seu campo e passou a optar ainda mais pelos contra-ataques, o que acabou não acontecendo devido às poucas oportunidades reais. Enquanto isso, o Remo se fez muito presente no campo de ataque.
Apesar de toda a pressão, a equipe da casa não conseguiu obrigar César a fazer grandes defesas. O ímpeto remista parou na defesa adversária e nas várias reclamações de pênaltis, sendo que todas elas resultaram no árbitro mandando o jogo seguir, levando o 1 a 0 a favor do Londrina para o intervalo.
Voltou como terminouOs primeiros movimentos da segunda etapa mostraram exatamente o que foi o final da primeira: um Remo mais interessado. Entretanto, a finalização continuou sendo o principal problema dos paraenses. Matheus Oliveira cruzou na área, e a bola passou por todo mundo, com Romércio quase chegando nela. Três minutos depois, Lucas Tocantins saiu cara a cara com César, mas o goleiro fechou bem o ângulo.
Por outro lado, o Londrina continuou fechado no seu campo defensivo, o que fez com que Zeca recebesse poucas oportunidades na frente. Na única que teve, o atacante fez de tudo para finalizar, mas Thiago Coelho defendeu sem maiores problemas.
Não deu!O Remo ganhou ânimo com as substituições promovidas da metade para frente da etapa final, principalmente com Victor Andrade. Por duas vezes, o atacante levou perigo a César, que interveio bem em um chute quente e só observou outra finalização do atacante passar perto da trave.
Ainda discreto e pouco ofensivo, o Londrina tentou manter a posse de bola o máximo de tempo possível para fazer o relógio andar. Na sua melhor oportunidade, o Tubarão levou perigo com Victor Daniel, que chutou e viu a bola ainda bater em Mossoró antes de passar com perigo ao lado do gol. César ainda fez milagre em chute de Neto Pessoa nos acréscimos para garantir a vitória dos paranaenses, no Baenão.FICHA TÉCNICAREMO 0 X 1 LONDRINALocal: Baenão, em Belém (PA)Data/Horário: 02 de novembro de 2021 (terça-feira), às 19hÁrbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)Gol: Zeca (28'/1°T) (0-1)Cartões amarelos: Neto Pessoa, Matheus Oliveira (Remo)
REMO: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Arthur (Jefferson, aos 14'/2°T) e Lucas Siqueira (Ronald, aos 35'/2°T); Marcos Júnior (Neto Moura, aos 21'/2°T), Felipe Gedoz (Neto Pessoa, aos 35'/2°T) e Matheus Oliveira; Lucas Tocantins (Victor Andrade, aos 21'/2°T). Técnico: Felipe Conceição.
LONDRINA: César; Elácio Córdoba (Matheus Bianqui, aos 29'/2°T), Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas (Jean Henrique, aos 18'/2°T); Luiz Henrique (Mossoró, aos 18'/2°T), Roberto (Victor Daniel, aos 29'/2°T) e Zeca (Salatiel, aos 10'/2°T). Técnico: Márcio Fernandes.