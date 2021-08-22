Londrina perde pênalti e fica no empate com o Brasil de Pelotas pela Série B

Crédito: Divulgação/Ricardo Chicarelli/Londrina

Na noite deste domingo (22), Londrina e Brasil de Pelotas ficaram no 0 a 0 em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando no Estádio do Café, a equipe da casa teve as melhores chances, mas esbarrou na noite inspirada de Matheus Nogueira, que defendeu um pênalti cobrado por Alisson Safira.

Agora, as equipes voltam a campo somente na próxima semana, em partidas válidas pela 21ª rodada do Brasileirão Série B. Na sexta-feira (27), o Brasil de Pelotas recebe o Remo, às 19h. Por outro lado, o Londrina visita o Brusque, no sábado (28), às 18h45.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSLondrina tem a bola, mas quem chega é o BrasilOs primeiros 15 minutos de jogo foram de domínio do Londrina, mas somente no quesito posse de bola. A equipe paranaense trocou passes, mas esbarrou na falta de criatividade, que impediu que as chances de gol fossem criadas pelos donos da casa.

Por sua vez, mesmo mais retraído, o Brasil de Pelotas foi dono das principais chances de gol. Na primeira, Júnior Viçosa cabeceou um cruzamento para fora. Mais tarde, Netto chutou de longe, César espalmou, e Viçosa acabou pegando mal na bola.

Assim não, Salatiel​Com o passar do tempo no Estádio do Café, o Londrina conseguiu encontrar algumas jogadas e achar espaços na defesa do Brasil de Pelotas. Em uma delas, Alisson Safira ganhou na corrida pelo lado direito e, na saída do goleiro, serviu Salatiel. O atacante completou de cabeça, mas errou por muito a meta que estava sem Matheus Nogueira.

Sem os mesmos espaços que encontrou no começo da partida, o Brasil de Pelotas ficou limitado aos passes de lado quando teve a posse e pouco incomodou o goleiro César.

Visitantes voltam a assustarDepois de um período discreto dentro da partida, o Brasil de Pelotas voltam a pisar no campo de ataque. Sem conseguir se aproximar da área pelo chão, os gaúchos partiram para as tentativas de longe e pelo alto. Aos 33 minutos, Júnior Viçosa tentou completar um cruzamento após desvio da defesa, mas não alcançou. Pouco depois, Rildo arriscou de longe e obrigou César a espalmar.

O Londrina abaixou suas linhas e não conseguiu mais incomodar a defesa adversária, ainda que seus atacantes e homens de velocidade tenham conseguido receber algumas jogadas em condição de finalizar. Assim, o duelo foi em 0 a 0 para o intervalo.

Volta movimentadaO retorno dos vestiários fez bem aos dois clubes. Logo aos 3 minutos, Netto recebeu lançamento, ganhou da defesa do Londrina e bateu cruzado. A bola explodiu na trave esquerda de César.

Pouco depois, o Londrina chegou duas vezes com Alisson Safira. Acionado em velocidade, o atacante conseguiu invadir a área, mas pegou mal na bola. Logo em seguida, em lance idêntico, dominou, cortou dois zagueiros e finalizou em cima de Matheus Nogueira, que fechou bem o ângulo.

Matheus Nogueira brilhaDepois das duas chances de Alisson Safira, o Londrina cresceu no jogo e começou a incomodar ainda mais a defesa adversária. De longe, Gegê chutou para defesa de Matheus Nogueira. Pouco depois, o goleiro do Brasil de Pelotas fez um verdadeiro milagre em cabeceio à queima-roupa de Safira.

Aos 22 minutos, o Londrina teve a sua principal chance de abrir o placar. Safira fez jogada individual, passou por dois defensores e foi empurrado por Paulinho dentro da área. Com o pênalti marcado, o próprio camisa 7 foi para a cobrança e bateu no canto direito baixo de Matheus Nogueira, que esperou o chute para cair e fazer a defesa.

Emoção no fimAssim como toda a segunda etapa, o final foi repleto de chances e com os dois clubes criando lances perigosos. Aos 39 minutos, Felipe recebeu na lateral esquerda e cruzou para Junior Pirambú. O atacante cabeceou firme, e Matheus Nogueira voou para fazer boa defesa.

Em resposta, o Brasil de Pelotas chegou com certo perigo aos 42 minutos, com Rildo. O camisa 10 arrancou por dentro e bateu no canto direito de César, fazendo a bola passar rente à trave, mas incapaz de tirar o zero do placar. No último lance, Pirambú ainda cabeceou com perigo, mas não conseguiu vencer Matheus Nogueira.FICHA TÉCNICALONDRINA 0 X 0 BRASIL DE PELOTAS ​​​Local: Estádio do Café, em Londrina-PRData/Horário: 22 de agosto de 2021 (domingo), às 18h15Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Edson Antonio de Sousa (GO)Cartões amarelos: Rômulo, Wesley, Arthur (Brasil de Pelotas), Alisson Safira, Bidía (Londrina)

LONDRINA: César; Bidía (Jean Henrique, aos 47'/2°T), Saimon, Lucas Costa e Felipe; Tárik (Luan, aos 47'/2°T), Jhonny Lucas e Gegê (Júnior Pirambu, aos 0'/2°T); Alisson Safira, Salatiel (Caprini, aos 0'/2°T) e Lucas Lourenço (Celsinho, aos 27'/2°T). Técnico: Márcio Fernandes