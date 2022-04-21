Londrina empata com Novorizontino e assume posição no G4 da Série B

O feriado foi movimentado na Série B! Na noite desta quinta-feira (21), o Londrina empatou, em 1 a 1, com Novorizontino. As equipes se enfrentaram no Estádio do Café, em jogo válido pela 13ª rodada da competição. Com o resultado, os paranaenses chegam no G-4. Enquanto isso, os visitantes ficam na 12ª colocação.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMOVIMENTADO!

Os dois times começaram com tudo e não demoraram a assustar. O Londrina, porém, dominou as primeira jogadas e quase abriu o placar com Thiago Ribeiro, em três oportunidades. Enquanto isso, o Novorizontino aproveitou a chance e saiu na frente. Aos 13, Jhony Douglas pegou sobra da intermediária e finalizou com força. A bola ainda desviou em Augusto e morreu no fundo das redes.

Depois disso, o Londrina voltou a dominar o duelo e teve boas oportunidades de empatar. O gol, porém, veio somente aos 31. Na jogada, Caprini cobrou falta com a canhota, e Augusto se antecipou, deixando tudo igual. O time da casa até poderia ter ampliado a vantagem, mas perdeu as chances criadas.

EM BUSCA DA VITÓRIA!Os times seguiram em alta pressão e voltaram com tudo para a segunda etapa. O Novorizontino chegou com perigo logo no primeiro minuto. Wálber, na jogada, acertou a trave. Caprini, em resposta, mandou para fora. Os donos da casa foram novamente superiores em relação aos adversários.

A melhor chance foi aos 22. Gabriel Santos passou no meio de dois e tocou para trás. Caprini chutou com desvio, mandando para fora. Os visitantes responderam na sequência com Felipe Vieira e Hélio Borges. No entanto, nada marcaram.FICHA TÉCNICALONDRINA X NOVORIZONTINO

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)Data: 21/04/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiaggo Americano LabesCartões amarelos: Jhonny Lucas e Gabriel Santos (Londrina); Hélio Borges (Novorizontino)Cartões vermelhos: -

GOLS: Jhony Douglas (13'/1ºT) (0-1); Augusto (30'/2ºT) (1-1)

LONDRINA (Técnico: Adilson Batista)​Victor Souza; Samuel Santos, Augusto, Saimon e Felipe Vieira (Dudu, aos 46'/2ºT); João Paulo, Jhonny Lucas (Luis Mandaca, aos 46'/2ºT) e Eltinho (Mossoró, aos 0'/2ºT); Caprini (Douglas Coutinho, aos 38'/2ºT), Gabriel Santos e Thiago Ribeiro (Mirandinha, aos 17'/2ºT).

NOVORIZONTINO (Técnico: Allan Aal)

Giovanni; Willean Lepo (Felipe Rodrigues, aos 20'/2ºT), Joílson, Wálber e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha e Danielzinho (Cléo Silva, aos 32'/2ºT); Douglas Baggio (Hélio, aos 20'/2ºT), Quirino (Welliton, aos 32'/2ºT) e Lucas Tocantins (Diego Torres, aos 20'/2ºT).