Londrina domina e vence Náutico em estreia na Série B

O Londrina começou a Série B 2022 em alto estilo. Na manhã deste domingo (10), os paranaenses levaram a melhor, por 2 a 1, diante do Náutico. As equipes se enfrentaram pela 1ª rodada do nacional, no Estádio do Café, em Londrina.PRESSÃO DO LONDRINA!
As duas equipes começaram com muita pressão e em busca do gol. O Londrina dominou os primeiros minutos, mas perdeu na parte de finalização. Enquanto isso, o Náutico foi mais efetivo nas primeiras investidas. Aos 9, Jean Carlos cruzou toda a área, e Camutanga apareceu como surpresa. No entanto, foi para fora. Depois disso, o duelo ficou bastante movimentado.
Os donos da casa seguiram em busca do gol e apareceram, principalmente, com João Paulo e Caprini. O tento, então, saiu aos 34. Depois de cobrança de lateral, Caprini fez boa jogada e tocou para Jhonny Lucas, que finalizou sem defesa para Lucas Perri. Cinco minutos depois, mais um para o Londrina. Pela direita, Samuel Santos cruzou para Gabriel Santos, sem marcação, mandou para as redes.
MORNO!
O Londrina começou em cima na segunda etapa. Eltinho e Caprini construíram chances de perigo, mas não converteram em gols. Enquanto isso, sem espaços, o Náutico tentava aproveitar os contra-ataques. Aos 12, o time visitantes chegou, enfim, com boa chance. Ewandro cruzou pela direita, fazendo com que a bola passasse muito próximo ao gol do Londrina. No entanto, ninguém apareceu para finalizar.
Enquanto isso, o Londrina seguiu pressionando, em busca de mais gols. Aos 20, Eltinho recebeu de Gabriel Santos. Sem goleiro, o meia mandou para fora, desperdiçando. A equipe da casa seguiu com liberdade e boas trocas de passes, porém pecava na finalização. Aos 43 aconteceu uma das melhores chances. Jhonny Lucas chutou de fora da área, e Lucas Perri deu o rebote. Porém, ninguém aproveitou a chance. No final, Léo Passos tentou para o Náutico, mas o goleiro Victor Souza fez um milagre e evitou.FICHA TÉCNICA LONDRINA X NÁUTICO
Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)Data e hora: 10/04/2022 - 11h (de Brasília)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (Fifa-MG)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)Cartões amarelos: Marcinho, Johnny Lucas e Gabriel Santos (Londrina); Carlão e Júnior Tavares (Náutico)Cartões vermelhos: -
GOLS: Jhonny Lucas (34'/1ºT) (1-0); Gabriel Santos (39’/1°T) (2-0)
LONDRINA (Técnico: Adilson Batista)
Victor Souza; Samuel Santos, Saimon, Samuel Oti (Marcinho, aos 0'/2ºT) e Felipe Vieira (Luis Mandaca, aos 22'/2ºT); João Paulo, Jhonny Lucas, Augusto, Caprini (Mossoró, aos 41'/2ºT) e Eltinho (Dudu, aos 40'/2ºT); Gabriel Santos.
NÁUTICO (Técnico: Felipe Conceição)
Lucas Perri; Thássio, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Rhaldney (Ralph, aos 19'/2ºT), Richard Franco (Amarildo, aos 30'/2ºT) e Jean Carlos (Eduardo, aos 10'/2ºT); Ewandro (Léo Passos, aos 31'/2ºT), Kieza e Robinho (Pedro Vitor, aos 19'/2ºT).