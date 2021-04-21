Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lomba admite superioridade do Always Ready

Goleiro não escondeu o jogo e enxergou o adversário melhor que o Colorado em La Paz...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 22:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 22:23
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter volta da Bolívia com um gosto amargo na boca. Diante do Always Ready, o Colorado não suportou a pressão do rival e a altitude de La Paz.
Após o revés, o goleiro Marcelo Lomba viu o adversário superior e espera que a camisa do Internacional pese ao longo da fase de grupos.
‘Foi mérito da equipe deles. Pressionaram o jogo todo. Fizeram uma marcação muito forte. Sabia que teriam vantagem na parte física. Beneficiou na forma deles anularem nosso jogo. Teve muito confronto individual e eles foram melhores. Tiveram o domínio. Vamos melhorar. Não tem jogo fácil, mas a camisa do Inter é muito forte’, declarou.
Sem nenhum ponto, o Internacional volta a campo pela Libertadores na semana que vem, quando recebe a visita do Deportivo Táchira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados