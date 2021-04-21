Lomba admite superioridade do Always Ready

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter volta da Bolívia com um gosto amargo na boca. Diante do Always Ready, o Colorado não suportou a pressão do rival e a altitude de La Paz.

Após o revés, o goleiro Marcelo Lomba viu o adversário superior e espera que a camisa do Internacional pese ao longo da fase de grupos.

‘Foi mérito da equipe deles. Pressionaram o jogo todo. Fizeram uma marcação muito forte. Sabia que teriam vantagem na parte física. Beneficiou na forma deles anularem nosso jogo. Teve muito confronto individual e eles foram melhores. Tiveram o domínio. Vamos melhorar. Não tem jogo fácil, mas a camisa do Inter é muito forte’, declarou.