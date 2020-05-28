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futebol

Lokomotiv Moscou tem quatro jogadores infectados por COVID-19

Barinov. Kochenkov, Sulemainov e Tugariov contraíram o vírus...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 14:42

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 14:42

Crédito: Divulgação/FC Lokomotiv
O Lokomotiv em Moscou confirmou nesta quinta-feira (28) que quatro atletas testaram positivo para o coronavírus. Em nota oficial, o clube russo informou os nomes dos jogadores.
"Infelizmente, durante os testes, o vírus foi detectado em quatro jogadores: Dmitri Barinov, Antón Kochenkov (goleiro), Timur Suleimanov e Román Tugariov", afirmou o comunicado do clube russo.
Entre os infectados, Barinov é o único titular indiscutível da equipe. De acordo com a nota, os jogadores estão assintomáticos, bem e confinados em suas casas.
Antes disso, o peruano Jefferson Farfán e dois funcionários do clube também contraíram o vírus. E MAIS:Chelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no golCapitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinosTécnico do RB Salzburg lamenta venda barata de MinaminoInglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalReal Madrid pensa em construir futuro a partir do próximo anoReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul Pogba E MAIS:

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