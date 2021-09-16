Lokomotiv arranca empate no final da partida contra Olympique de Marseille pela Europa League

Crédito: Valery HACHE / AFP

Empate no sufoco. Lokomotiv Moscou e Olympique de Marseille ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Lokomotiv Moscou, pela primeira rodada do Grupo E da Europa League. O Marseille abriu o placar com Ünder, de pênalti, mas a equipe russa empatou no final do jogo com Tino Anjorin.

> Confira a tabela e os jogos da Europa LeagueDOMÍNIO DO MARSEILLEO Olympique de Marseille começou pressionando o Lokomotiv Moscou e imprimiu maior volume de jogo a partida inteira. A equipe francesa ia vencendo até o final da partida e tinha o controle do jogo na posse de bola, com mais 70%. Ao total, foram 18 finalizações do Marseille contra 5 da equipe russa.

MARSEILLE NA FRENTE!Logo no início do segundo tempo, aos 13 minutos, o zagueiro Tiknizyan cometeu um pênalti em Ünder. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo pela falta cometida e foi expulso de jogo. Ünder cobrou o pênalti e converteu a cobrança.

TUDO IGUAL!Empate com emoção. O Lokomotiv Moscou levou pressão o tempo todo e ia perdendo o jogo. Mas, aos 44 minutos do segundo tempo, Tino Anjorin recebe a bola fora da área e chuta forte no canto do gol para empatar o resultado.