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Lokomotiv arranca empate no final da partida contra Olympique de Marseille pela Europa League

Equipe francesa controlou a partida e ia vencendo até os 44 minutos da segunda etapa, mas o meia Tino Anjorin da equipe russa deixou tudo igual no placar
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LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 15:56

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 15:56

Crédito: Valery HACHE / AFP
Empate no sufoco. Lokomotiv Moscou e Olympique de Marseille ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Lokomotiv Moscou, pela primeira rodada do Grupo E da Europa League. O Marseille abriu o placar com Ünder, de pênalti, mas a equipe russa empatou no final do jogo com Tino Anjorin.
> Confira a tabela e os jogos da Europa LeagueDOMÍNIO DO MARSEILLEO Olympique de Marseille começou pressionando o Lokomotiv Moscou e imprimiu maior volume de jogo a partida inteira. A equipe francesa ia vencendo até o final da partida e tinha o controle do jogo na posse de bola, com mais 70%. Ao total, foram 18 finalizações do Marseille contra 5 da equipe russa.
MARSEILLE NA FRENTE!Logo no início do segundo tempo, aos 13 minutos, o zagueiro Tiknizyan cometeu um pênalti em Ünder. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo pela falta cometida e foi expulso de jogo. Ünder cobrou o pênalti e converteu a cobrança.
TUDO IGUAL!Empate com emoção. O Lokomotiv Moscou levou pressão o tempo todo e ia perdendo o jogo. Mas, aos 44 minutos do segundo tempo, Tino Anjorin recebe a bola fora da área e chuta forte no canto do gol para empatar o resultado.
SEQUÊNCIAO Lokomotiv Moscou retorna a campo na segunda-feira, dia 20, para enfrentar o FC Ural pelo Campeonato Russo. Já o Olympique de Marseille volta a campo no domingo, dia 19, para enfrentar o Rennes, em casa, pelo Campeonato Francês.

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