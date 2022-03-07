Logo na temporada de estreia, São Joseense avança ao mata-mata do Paranaense

Clube que foi fundado no ano de 2015, no seu sétimo ano de existência o São Joseense alcançou um feito épico ao se classificar para as quartas de final na elite do Campeonato Paranaense logo em sua primeira participação no torneio.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O fato, como não poderia deixar de ser, foi motivo de absoluta comemoração para o clube baseado na cidade de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Comemoração essa que foi traduzida nas palavras do lateral-esquerdo Rael.

Para o jogador de 22 anos de idade com passagem pelas categorias de base de São Paulo e Corinthians, o sentimento de ter feito história é evidente e tem um sabor especial individualmente, já que o proporciona a segunda oportunidade consecutiva de jogar o mata-mata do estadual. Em 2021, ele defendia o Cianorte quando a equipe caiu nas quartas do Paranaense diante do Londrina, time que terminou como campeão.

- É uma sensação única. O São Joseense é um clube muito novo, e com oavanço à próxima fase, já estamos fazendo história por aqui. Ano passado, aequipe conquistou a segunda divisão e, em nossa primeira disputa de eliteparanaense, já chegamos ao mata-mata. É algo a se comemorar - disse o lateral.

- Em 2021, também me classifiquei para as quartas de final, mas acabamos enfrentando o clube que viria a conquistar a competição e fomos eliminados. Foi um período de muito aprendizado e amadurecimento para mim - agregou.

Para avançar mais nessa temporada no Campeonato Paranaense, Rael e seus companheiros no São Joseense começam a disputa das quartas de final no próximo domingo (13), em casa, diante do Operário.