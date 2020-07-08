Lo Celso revela alívio com gol após 'negar' passe para Neymar Jr

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O meio campista argentino Giovani Lo Celso revelou um bastidor curioso envolvendo Neymar Jr quando os dois atuaram juntos no Paris Saint Germain. De maneira descontraída, ele lembrou da sensação de alívio ao marcar um gol em um lance que Neymar Jr estava em melhor posição de jogo. “Menos mal que foi gol, caso contrário ele me mataria”, brincou o argentino.

A situação mencionada por Lo Celso foi contada ao quadro “Meu Momento com Neymar Jr” do site oficial do atleta (www.neymarjr.com). O argentino, que atualmente defende o Tottenham (ING), ainda recordou outros episódios vividos ao lado do brasileiro durante as duas temporadas em que jogaram juntos entre 2017 e 2019.

- É muito difícil escolher um (momento). Tive muitos momentos com o Ney fora e dentro de campo. Ele é uma grande pessoa”, enfatizou. "Um momento em campo que recordo foi uma partida contra o Strasbourg, em casa, em 2018. Cruzei a bola para ele, que recebeu, deu um chapéu curto no goleiro e acabou com os dois zagueiros batendo na trave e ele marcando o gol. Essa é uma boa recordação de um gol que ele marcou - disse.

Lo Celso também comentou uma partida da reta final do campeonato francês, contra o Lille, em fevereiro de 2018. “Ele (Neymar) marcou um golaço de falta e teve uma jogada, quase no final da partida, que eu tenho a bola dominada e ele estava aberto pela esquerda pedindo”, descreve.

O meia recorda com detalhes que Neymar Jr estava melhor posicionado que ele naquele momento, porém preferiu não tocar para o companheiro. “Eu decidi chutar e foi gol. Menos mal que foi gol, caso contrário ele me mataria”, disse aliviado. E completa: “Depois nós rimos muito”.