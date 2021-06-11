Liziero treina no São Paulo e deve voltar ao time contra o Atlético-MG

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda, em preparação para a partida contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

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A novidade ficou por conta do volante Liziero, que voltou a treinar com o elenco são-paulino após disputar amistosos pela seleção olímpica, na derrota para Cabo Verde e o triunfo diante da Sérvia.

VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER? Durante sua ausência no Tricolor, o técnico Hernán Crespo escalou Rodrigo Nestor, outro jovem cria das categorias de base da equipe. Foi assim nas partidas diante de Atlético-GO e 4 de Julho. No duelo contra os piauienses, William fez a função do camisa 14.