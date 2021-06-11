Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liziero treina no São Paulo e deve voltar ao time contra o Atlético-MG

Volante se reapresentou após disputar amistosos na seleção olímpica. Crespo poderá escalar o camisa 14 na vaga de Rodrigo Nestor e espera por definição de Luan, machucado...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2021 às 13:29
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo fez mais um treinamento na manhã desta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda, em preparação para a partida contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
A novidade ficou por conta do volante Liziero, que voltou a treinar com o elenco são-paulino após disputar amistosos pela seleção olímpica, na derrota para Cabo Verde e o triunfo diante da Sérvia.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER? Durante sua ausência no Tricolor, o técnico Hernán Crespo escalou Rodrigo Nestor, outro jovem cria das categorias de base da equipe. Foi assim nas partidas diante de Atlético-GO e 4 de Julho. No duelo contra os piauienses, William fez a função do camisa 14.
Diante do Galo, Crespo deverá escalar novamente Liziero entre os titulares, já que o volante é um dos destaques da equipe do Morumbi na temporada. Desde a chegada do técnico argentino, Liziero participou de 14 partidas, com um gol marcado, na vitória por 4 a 0 sobre a Ferroviária, nas quartas de final do Campeonato Paulista, competição em que o São Paulo se sagrou campeão estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados