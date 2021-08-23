Liziero recebe terceiro cartão amarelo e será desfalque do São Paulo contra o Juventude

O São Paulo terá o desfalque do volante Liziero contra o Juventude, no próximo domingo (29), às 16h, no Alfredo Jaconi. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspendo contra o time de Caxias do Sul. A advertência aconteceu aos 42 minutos da primeira etapa, depois de Liziero cometer uma falta em Zé Welison e reclamar da marcação do árbitro Paulo Roberto Alves Junior. O jogador se junta a uma lista de ausências no elenco. Arboleda, Welington, Marquinhos e William estão lesionados e também não devem estar à disposição do duelo no Alfredo Jaconi.