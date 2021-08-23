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Liziero recebe terceiro cartão amarelo e será desfalque do São Paulo contra o Juventude

Volante recebeu advertência após uma falta ainda na primeira etapa. Tricolor enfrenta o time de Caxias do Sul na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 22:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 22:52
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O São Paulo terá o desfalque do volante Liziero contra o Juventude, no próximo domingo (29), às 16h, no Alfredo Jaconi. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspendo contra o time de Caxias do Sul. A advertência aconteceu aos 42 minutos da primeira etapa, depois de Liziero cometer uma falta em Zé Welison e reclamar da marcação do árbitro Paulo Roberto Alves Junior. O jogador se junta a uma lista de ausências no elenco. Arboleda, Welington, Marquinhos e William estão lesionados e também não devem estar à disposição do duelo no Alfredo Jaconi.
Um retorno importante ao time será o do lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão neste domingo. No meio-campo, Luan deve ser titular, já que começou na reserva em Recife.
ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O clube do Morumbi vira a chave para a disputa das quartas de final da Copa do Brasil diante do Fortaleza, na quarta-feira (25), às 21h30, no Morumbi.

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