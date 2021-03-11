Liziero realiza treino completo com elenco; volante do São Paulo se recupera de lesão no tornozelo

Crédito: Reprodução/São Paulo

O São Paulo contou com uma novidade no treino da manhã desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda. O volante Liziero, que está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, fez seu primeiro treino completo com a equipe desde o procedimento.

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Vale lembrar que ele se machucou no treino às vésperas do jogo contra o Fluminense, em setembro do ano passado, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.