Liziero realiza treino completo com elenco; volante do São Paulo se recupera de lesão no tornozelo

O São Paulo contou com uma novidade no treino da manhã desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda. O volante Liziero, que está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, fez seu primeiro treino completo com a equipe desde o procedimento.
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Vale lembrar que ele se machucou no treino às vésperas do jogo contra o Fluminense, em setembro do ano passado, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 De lá para cá, ele vinha alternando entre trabalhos no REFFIS e corridas em volta do gramado acompanhado da fisioterapia do São Paulo. Ainda não há um prazo para o seu retorno. Mesmo em recuperação de lesão, Liziero foi inscrito no Campeonato Paulista e faz parte da relação de jogadores na lista 'A' do São Paulo para a primeira fase da competição estadual.