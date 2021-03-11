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futebol

Liziero realiza treino completo com elenco; volante do São Paulo se recupera de lesão no tornozelo

Cria da base do Tricolor rompeu o ligamento do tornozelo direito em setembro do ano passado e vem se recuperando para estar à disposição de Hernán Crespo...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:49

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 13:49
Crédito: Reprodução/São Paulo
O São Paulo contou com uma novidade no treino da manhã desta quinta-feira (11), no CT da Barra Funda. O volante Liziero, que está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, fez seu primeiro treino completo com a equipe desde o procedimento.
Vai ter mais alguém na lista em 2021? Confira os jogadores do São Paulo que foram artilheiros do Paulistão
Vale lembrar que ele se machucou no treino às vésperas do jogo contra o Fluminense, em setembro do ano passado, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 De lá para cá, ele vinha alternando entre trabalhos no REFFIS e corridas em volta do gramado acompanhado da fisioterapia do São Paulo. Ainda não há um prazo para o seu retorno. Mesmo em recuperação de lesão, Liziero foi inscrito no Campeonato Paulista e faz parte da relação de jogadores na lista 'A' do São Paulo para a primeira fase da competição estadual.

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