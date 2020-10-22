Liziero posta vídeo com muleta e comemora avanço em recuperação

Crédito: Liziero chegou aos profissionais do São Paulo em 2018 e vive uma história de altos e baixos no Tricolor (Divulgação/São Paulo FC

O volante Lizieiro, do São Paulo, postou um vídeo curto em seu Instagram festejando o avanço em sua recuperação. O jogador passou por uma cirurgia no ligamento do tornozelo direito e, após seis semanas de recuperação, começou a dar os primeiros passos auxiliado por muletas.

- Depois de seis semanas estou voltando a andar, não vejo a hora de voltar a fazer o que mais amo – escreveu o são-paulino em sua conta na rede social. Liziero avança em recuperação após cirurgia (Reprodução/Instagram)O meio-campista se machucou durante um treinamento no CT da Barra Funda no mês passado e precisou ser operado. A tendência é de que ele retorne aos gramados apenas na próxima temporada e, até lá, ficará trabalhando no Reffis para se recuperar da cirurgia e depois readquirir a melhor forma física.