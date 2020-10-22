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futebol

Liziero posta vídeo com muleta e comemora avanço em recuperação

Volante do São Paulo operou o tornozelo direito e dificilmente voltará a jogar futebol em 2020. No Instagram, o atleta postou vídeo com os primeiros passos após a cirurgia...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 18:41

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:41

Crédito: Liziero chegou aos profissionais do São Paulo em 2018 e vive uma história de altos e baixos no Tricolor (Divulgação/São Paulo FC
O volante Lizieiro, do São Paulo, postou um vídeo curto em seu Instagram festejando o avanço em sua recuperação. O jogador passou por uma cirurgia no ligamento do tornozelo direito e, após seis semanas de recuperação, começou a dar os primeiros passos auxiliado por muletas.
- Depois de seis semanas estou voltando a andar, não vejo a hora de voltar a fazer o que mais amo – escreveu o são-paulino em sua conta na rede social. Liziero avança em recuperação após cirurgia (Reprodução/Instagram)O meio-campista se machucou durante um treinamento no CT da Barra Funda no mês passado e precisou ser operado. A tendência é de que ele retorne aos gramados apenas na próxima temporada e, até lá, ficará trabalhando no Reffis para se recuperar da cirurgia e depois readquirir a melhor forma física.
Liziero está no São Paulo desde a adolescência e fez toda a categoria de base no CT de Cotia. Profissionalizado em 2018, o volante soma 84 partidas como profissional do Tricolor e já marcou quatro gols. No ano passado, recebeu sondagens de clubes europeus, mas nenhuma oferta interessante chegou ao clube do Morumbi.

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