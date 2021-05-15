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futebol

Liziero comemora vaga do São Paulo e convocação para Seleção Olímpica

Volante marcou o segundo gol do Tricolor na vitória sobre a Ferroviária, por 4 a 2 no Morumbi. Jogador também foi chamado por André Jardine para a Seleçâo sub-23...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 15:38
Crédito: Flickr/São Paulo
A última sexta-feira (14) foi especial para o volante Liziero. Além de ser convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, o jogador marcou o segundo gol da vitória do São Paulo por 4 a 2 sobre a Ferroviária, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
A final está logo ali: veja o retrospecto do São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista
- Ser convocado para a Seleção me emocionou bastante. E contar a notícia para o meu pai e para a minha mãe foi um momento único. E, mais tarde, fiquei ainda mais feliz com a classificação para a semifinal do Paulistão - festejou o jogador ao site oficial do São Paulo.
VEJA AS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO O volante também analisou a partida diante da Ferrinha e projetou a semifinal diante do Mirassol, em busca da vaga na grande decisão do estadual. A bola rola neste domingo, às 20h30, no Morumbi. Um empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.
- Soubemos controlar bem o jogo para vencer e conquistar a vaga. E agora vamos com tudo para a próxima fase da competição - afirmou o camisa 14.

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