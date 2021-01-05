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futebol

Livre para assinar, Alaba está perto do Real Madrid; Liverpool monitora

Jogador tem vínculo com o Bayern de Munique até o fim da temporada e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Atleta tem o sonho de atuar na equipe espanhola...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 15:38
Crédito: Divulgação/Site oficial do Bayern
Vivendo seus últimos meses de contrato com o Bayern de Munique, o defensor David Alaba não deve permanecer no clube alemão na próxima temporada. Segundo a imprensa europeia, o jogador de 28 anos está em negociações com o Real Madrid e pode se tornar um 'Galático' a partir de julho.
+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sport", o Real Madrid lidera a corrida pela contratação do austríaco que pode jogar na lateral-esquerda, na zaga e também no meio-campo. Ainda segundo o repórter, o atleta do time bávaro tem o sonho de atuar no clube espanhol.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Apesar de o Real Madrid ser o favorito a contratar Alaba e de ter negociações avançadas, o negócio ainda não está sacramentado. Segundo Fabrizio Romano, cinco clubes entraram em contato com os agentes do jogador, sendo o Liverpool um dos interessados.

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