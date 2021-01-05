Livre para assinar, Alaba está perto do Real Madrid; Liverpool monitora

Crédito: Divulgação/Site oficial do Bayern

Vivendo seus últimos meses de contrato com o Bayern de Munique, o defensor David Alaba não deve permanecer no clube alemão na próxima temporada. Segundo a imprensa europeia, o jogador de 28 anos está em negociações com o Real Madrid e pode se tornar um 'Galático' a partir de julho.

+ Veja a tabela da La LigaDe acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sport", o Real Madrid lidera a corrida pela contratação do austríaco que pode jogar na lateral-esquerda, na zaga e também no meio-campo. Ainda segundo o repórter, o atleta do time bávaro tem o sonho de atuar no clube espanhol.

+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu