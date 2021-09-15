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futebol

Livre no mercado, Mattheus Oliveira mira novo capítulo na carreira

Meia rescindiu contrato com o Sporting e espera ter uma sequência maior em novo clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 20:13

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:13

Crédito: Divulgação/Sporting
Livre para assinar sem taxa de transferência, o meio-campista Mattheus Oliveira, com passagem por Flamengo e Coritiba, deixou o Sporting após seis anos na elite portuguesa. Clube e jogador chegaram a um acordo amigável e o atleta deve acertar com um novo clube em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O jogador de 27 anos falou sobre o distrato assinado com o clube português e garante que foi a escolha correta.
- Primeiro de tudo, agora com a rescisão é avaliar as propostas que tenho e tomar a melhor decisão para mim e para minha família. Com isso, espero fazer a escolha certa sobre o meu destino e fazer uma grande temporada - disse.Contratado pelos Leões em 2017, o filho do campeão mundial Bebeto também atuou emprestado ao Vitória de Guimarães, da primeira divisão portuguesa, e ao Coritiba, no Brasileirão 2020.
- Portugal é a minha segunda casa, aqui fiz mais de 100 jogos na elite portuguesa, foi onde fiquei conhecido e pude passar em três clubes diferentes (Estoril, Sporting e Vitória Guimarães). Foi um momento muito especial na minha carreira, na verdade, o meu melhor. A minha maior conquista, para ser sincero, foi me tornar um atleta profissional. Sofri muito preconceito a minha vida toda por ser filho de quem eu sou, então sempre tive que me provar em dobro para as pessoas. Poder me tornar profissional, jogar em um gigante português e disputar uma Champions League são coisas que muitos achavam que não era possível, mas com muito trabalho e fé eu consegui - enfatizou.
- Hoje com certeza sou um jogador completamente diferente de quando cheguei aqui. Quase seis anos em Portugal me fizeram crescer muito taticamente, principalmente na parte defensiva - finalizou.

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